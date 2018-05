Het zit allemaal in je hoofd: je wordt helemaal niet anders dronken van tequila dan van bier of wijn Timon Van Mechelen

04 mei 2018

18u34

Het weekend staat voor de boeg en het is goed weer, dat vraagt om drankjes op een terras. Tot iemand op het lumineuze idee komt om een paar shotjes tequila achterover te slaan en je mee uitdaagt. Voor je het weet, lig je onder tafel tegen een stoelpoot te praten of je laat een of andere onbekende (nog) meer drank uit je navel zuigen. Had je het maar bij wijn of bier gehouden. Of toch niet?

Onderzoekers van de British Medical Journal ondervroegen vorig jaar 30.000 mensen tussen 18 en 34 jaar uit 21 landen over de emoties die ze associëren met verschillende dranksoorten. Daaruit bleek onder andere dat het overgrote merendeel van de respondenten zich agressiever voelt als ze sterke drank op hebben dan wanneer ze wijn of bier gedronken hebben. Alleen kan dat eigenlijk niet.

De alcohol in tequila is namelijk niet anders dan die in een glas roséwijn, alles heeft dus met associatie te maken. De andere ingrediënten in de dranken hebben immers maar een zeer beperkte invloed op je gemoedstoestand. Koolzuur zorgt er bijvoorbeeld wel voor dat je sneller dronken wordt, maar je wordt er niet meer of anders dronken van. Bijproducten van alcoholische gisting, ook wel foezels genoemd, zorgen er dan weer voor dat je kater de dag erna erger is. Niet dat je de avond zelf anders zat wordt.

Associatie

Dat je zogezegd, of dat in ieder geval denkt, op een andere manier dronken wordt van sterke drank heeft enkel en alleen te maken met de relatie die jij met de drank in kwestie hebt. En dat wordt gestaafd door de wetenschap. Uit een onderzoek van de Wageningen University & Research bleek bijvoorbeeld dat enkele proefpersonen wijn associëren met een “opwindend positief gevoel en emotionele reacties” en zich daar ook naar gedragen als ze wijn drinken. Als je denkt dat je van tequila in de goot belandt, zal dat kortom ook daadwerkelijk sneller gebeuren.

Dat wisten ze zelfs al in 1998. Onderzoekers van de universiteit van Southampton en Wales deelden toen een groep proefpersonen op in twee en gaven de ene groep een herkenbare drank (bier) en de anderen een onbekend blauw brouwsel. Er zat exact evenveel alcohol in de twee drankjes en de proefpersonen dronken de drank ook op hetzelfde tempo op, maar toch voelden zij die het blauwe brouwsel dronken zich veel meer dronken. Ze scoorden ook opvallend lager op cognitieve en motorische testen. Enkel en alleen omdat ze dachten dat ze meer alcohol binnenkregen en andere associaties hadden met sterke drank dan met bier.

Wat zout op je hand, schijfje citroen in de aanslag en hopla: op naar het volgende. Have fun vanavond!