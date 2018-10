Het nut en onnut van inspirerende quotes en zelfhulpboeken Liesbeth De Corte

19 oktober 2018

14u51

Bron: Prima 0 Psycho Zit je even in een dipje? Kans is groot dat je de woorden “Kop op” te horen krijgt, net zoals het goedbedoelde advies dat je alle zorgen even opzij moet schuiven. Maar is dat wel de beste aanpak?

Don’t worry, be happy! Het wereldwijde web staat vol met gelijkaardige inspirerende quotes. Maar verschillende experts zijn niet overtuigd dat luisteren naar zulke positieve uitspraken altijd de beste aanpak is. Zo is er in 2009 een studie gepubliceerd in Psychological Science die aantoonde dat niet iedereen gebaat is bij zulke uitspraken. Luidop tegen jezelf zeggen dat je sympathiek, grappig of slim bent, werkt bij mensen die zich goed in hun vel voelen. Bij mensen met weinig zelfvertrouwen heeft het net een averechts effect: zij gaan nog méér twijfelen aan zichzelf.

Niet denken, maar doen

Volgens professor Maja Jovanovic, die zich gespecialiseerd heeft in zelfvertrouwen bij vrouwen, kan positief denken je ook passief maken. “Als je sukkelt met je gezondheid, ontevreden bent op je job of in een ongelukkige relatie zit, moet je niet gewoon hopen dat alles weer op z’n pootjes terecht komt. Optimisme is goed en wel, maar je moet effectief moeite doen om de dingen te veranderen”, vertelt ze aan lifestylewebsite Prima.

Het is bijvoorbeeld logisch dat single dames die graag een serieuze relatie willen geregeld dagdromen over hun prins op het witte paard. Maar als ze nooit een stap in de wereld zetten of geen nieuwe hobby’s uitproberen, is de kans veel kleiner dat ze hun soulmate daadwerkelijk tegenkomen. Het mogelijke resultaat: ze voelen zich teleurgesteld en onzeker.

Nog een nadelig effect? Door enkel en alleen te focussen op het positieve, loop je belangrijke levenslessen mis, zegt psychotherapeut Eva Menezes Cunningham. “In plaats van je verdriet, woede of angsten in een doosje te proppen en weg te schuiven, moet je het onder ogen komen. Dat kan pijnlijk zijn, maar je groeit er wel uit.”

De oplossing: de gulden middenweg zoeken. Af en toe die roze bril afzetten, zonder je te laten meeslepen door negatieve gedachten. Kortom, wees een optimistische realist. Enkele tips die je daarbij kunnen helpen.

1. Maak een plan A én B (en C, D, ...)

Of je nu een eerste date of een sollicitatiegesprek op de planning hebt staan: ga ervan uit dat alles goedkomt, maar koester geen al té grote verwachtingen. Doe je dat wel en je potentiële partner is ongelofelijk saai of er is geen klik met je potentiële werkgever, dan ben jij daar de dupe van. Weet dat er altijd andere opties zijn - ja: andere visjes in de zee of jobopportuniteiten - als het niet allemaal loopt zoals je gehoopt had.

2. Stop met piekeren

Kniezen is nergens goed voor. Op den duur maakt het je alleen maar ongelukkiger. Voel je zo’n piekerbui opkomen? Ga dan stante pede iets anders doen om je af te leiden, zoals wandelen of grappige filmpjes bekijken.

3. Wees trots op jezelf

Ga je door een mindere periode? Het klinkt onnozel, maar dan kan het deugd doen om pen en papier erbij te pakken. Schrijf neer wat er allemaal wél goed gaat in je leven, ook al zijn dat de kleinste dingen. Ben je deze week naar de fitness geweest, ook al was je nog zo moe na die drukke werkdag? Dat verdient een schouderklopje.