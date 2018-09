Het motto van zwemmer Pieter Timmers: "No time to sleep" Evelien Delgouffe

22 september 2018

14u29 0 Psycho Elke week geeft een bekende Vlaming ons zijn levenswijsheid mee. Deze keer is het de beurt aan Pieter Timmers.

“Veel rusten is iets wat ik in theorie wel kan, maar – gezien mijn sport – niet in de praktijk kan brengen. Toen ik de dag voor het vertrek naar het EK geveld werd door een hersenvliesontsteking, was het eerste wat ik aan de dokters vroeg: ‘Kan ik morgenochtend toch het vliegtuig op? Hoelang moet ik in het ziekenhuis blijven en wanneer kan ik eindelijk weer beginnen trainen?’ Dat zijn vragen die niet-sportende mensen niet stellen en waar dokters niet zo goed mee om kunnen.”

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN