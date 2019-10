Het motto van Tania Kloek: “Doe een ander niet aan wat je zelf niet wil” Glenda Smits

02 oktober 2019

13u00 0 Psycho Gehuld in poepchique mantelpakjes, staat Tania ‘Eve’ Kloek in de tragikomische VTM-reeks Gina & Chantal haar steenrijke hartsvriendin Gina bij. In NINA vertelt de actrice wat haar drijft in het leven.

“Ik heb altijd een sterk gevoel voor empathie gehad. Op school koos ik makkelijk partij voor gepeste kindjes, zwakkeren of de underdogs. Als er iets scheelde met een klasgenootje, trok ik me dat aan. Voor mij draait mijn

levensmotto sterk om inlevingsvermogen. Bij alles wat ik doe of beslis in mijn leven, probeer ik rekening te houden met de impact op anderen. Dat geef ik ook mee aan mijn kinderen. Als ze thuiskomen met verhalen over pesterijen op school, zeg ik: ‘Hoe zou jij je voelen als je in de schoenen van dat gepeste kind stond?’ Gelukkig zijn ze alle drie heel lief. Ook voor elkaar.”

“Sommige mensen zoeken de confrontatie graag op, ik ben eerder een bemiddelaar. Ik hoef niet per se te strijden voor mijn grote gelijk. Af en toe blijft er dan weleens iets op mijn lever liggen, maar als ik me écht verongelijkt voel, dan probeer ik er met een goed gesprek uit te komen. Vijanden maken, dat ligt me niet. Ik investeer véél liever in vriendschappen. Daarin ben ik heel loyaal. Mensen die in mijn hart zitten, kunnen altijd bij mij terecht. Ook op dagen dat het wat minder gaat.”

“Als je ouder wordt, word je rustiger en milder in de liefde. Minder opgejaagd. Daar vaart je relatie wel bij. Mijn liefdesleven heeft best wat turbulentie gekend. Ik heb twee scheidingen achter de rug. Toch wilde ik graag trouwen met Jan. Wat ik zo fijn vind aan onze relatie, is de humor die we delen en de goede gesprekken. We koesteren de momenten onder ons tweetjes. Een intiem etentje buitenshuis, dat is altijd genieten. Ook op drukke momenten proberen we tijd te maken om toch nog samen een hapje te eten. Of gewoon even lief te zijn voor elkaar.”

“Ik prijs mezelf gelukkig dat ik nog goed overeenkom met de vaders van mijn kinderen. Dat is fijn voor Juliet, Cezar en Achiel. Met een beetje goede wil is de puzzel van de agenda’s zó gelegd. In het begin heb ik wel geworsteld met het co-ouderschap. Ik kom zelf uit een gebroken gezin. Omdat ik mijn kinderen zo hard miste, propte ik mijn kinderloze dagen vol werk. Ondertussen heb ik daar balans in gevonden en kan ik echt genieten van een vrije avond onder vrienden. Als de kinderen mij nodig hebben, dan wil ik er wel zijn. Zeker op mindere momenten. Ik wil hen als mama een luisterend oor bieden als ze ruzie hebben met een vriendje. Meestappen in hun verhaal, zonder meteen een oordeel te vellen.”

“Of het nu gaat om ervaringen of vriendschappen, ik ben sneller tevreden met wat er is en focus me minder op wat ontbreekt. Als jong meisje had ik wat last van fomo. Ik wilde alles meemaken en overal bij zijn. Gezonde ambities heb ik nog altijd, maar ik ben minder veeleisend geworden en kan makkelijker relativeren. Er is niks gezelliger dan gewoon thuis zijn omringd door mijn gezin.”

“Als ik terugkijk op mijn carrièreparcours, dan voel ik me een gelukzak. Ik heb in zoveel leuke tv-reeksen, films en theatervoorstellingen meegespeeld en heb met de jaren ongelooflijk veel fijne mensen leren kennen. Allemaal niet evident, leuke rollen liggen niet voor het grijpen. Toch heb ik altijd al mooie kansen gekregen. Ik heb nooit hoeven stressen, er kwam altijd iets op mijn pad. Op mijn leeftijd voel ik wel een en ander verschuiven. Voor de rol van groen blaadje casten ze jongere actrices. Dat is de logische gang van zaken. Ik heb dat nooit als een vloek ervaren. In Spring stond ik zelf op de set met een hele jonge bende. Dat werkt heel verfrissend.”

“Met mensen die alles voor het geld doen, heb ik weinig. Het is ontzettend fijn om Eve te spelen, maar mijn personage in Gina & Chantal staat mijlenver van mezelf af. Luxe en materiële zaken, dat zegt me niks. Er zijn essentiëlere zaken in het leven. Aandachtspunten waar we niet blind voor mogen zijn. Onze wereld gaat kapot als we niet oppassen. Als wij naar de winkel gaan, dan nemen we altijd een tasje mee. Mijn kinderen zullen hun afval ook nooit op straat gooien. En Juliet is met onze goedkeuring mee gaan klimaatspijbelen. In de stad doe ik alles met de fiets, grotere afstanden met een elektrische scooter. Soms staat onze auto zo lang stil dat mijn man en ik vergeten zijn waar hij geparkeerd staat. Op wereldschaal stelt het misschien niet veel voor, maar het is iets.”

Wie is zij?

• geboren in 1973

• Vlaamse actrice, die bekendheid verwierf met rollen in Team Spirit, Familie en Flikken. Vandaag trekt Tania de comedykaart bij VTM met De Zonen van Van As en Gina & Chantal

• getrouwd met Jan Maillard, mama van Juliet (17), Achiel (13) en Cezar (12)