Het motto van Sieg De Doncker: “Er zijn altijd ergere dingen in de wereld” Glenda Smits

15 november 2019

10u02 0 Psycho Op Vitaya helpt Sieg De Doncker momenteel Vlamingen verhuizen naar hun droomwoning in Een frisse start met vtwonen. In NINA vertelt de acteur en presentator wat hem drijft in het leven.

“Als je jong bent, kom je soms schijnbaar onoverkomelijke rampen tegen. Je rijdt een bluts in de auto van je vader, je buist voor een examen of het raakt uit met je lief. Op zulke momenten zei mijn moeder altijd: ‘Er zijn ergere dingen in de wereld. Geen man overboord, het komt wel goed.’ Op die manier sta ik graag in het leven, relativeer ik heel wat tegenslagen. Als ik naast een tv-programma grijp, dan is dat balen. Toch is dat niet het einde van de wereld. Vrienden geef ik vaak een plaagstootje als er gezeurd wordt over saaie jobs of bouwperikelen. Als ze me vragen wat er erger is, dan zeg ik altijd: ‘Afgekapte kinderhandjes!’ Gruwelijk, maar het helpt. Verman jezelf, blijf niet bij de pakken zitten.”

“Tot nu toe ben ik gespaard gebleven van grote tegenslagen. Daar mag ik mijn pollekes voor kussen. De breuk met mijn vorige vriendin, daar heb ik nochtans hard van afgezien. We waren bijna vier jaar samen, dan begin je al toekomstplannen te maken. Ineens viel alles in duigen. Enkele weken na de breuk heb ik een ticket naar Australië geboekt, waar ik drie maanden rondgetrokken ben. Ik dacht: fuck it! Ik wil even weg van alles en iedereen. Down-under heb ik de oude Sieg teruggevonden. Ik ben herboren teruggekeerd. De afgelopen jaren was ik een gelukkige vrijgezel. Geen ramp, toch? Alles op zijn tijd.”

Niet relativeren

“Even je hart luchten en daarna samen iets tofs doen, dat is een gouden formule. Als ik een slechte dag gehad heb, dan bel ik een maat op. Dan eten we samen een hapje, drinken we enkele pintjes en zagen we een halfuur tegen elkaar. Daarna maken we muziek. We jammen wat op de gitaar, componeren een beat op de computer en zingen tussen de lachbuien door. Samen muziek maken, dat kan mij echt deugd doen.”

“Sommige tegenslagen kan je niet relativeren. Als vrienden ontslagen of bedrogen worden, dan ga ik de vrolijke Frans niet uithangen. Het ergste wat je kan overkomen, is dat je je kind moet afgeven. Mijn oma heeft een zoon verloren. Dat is erg. Je wil je kind niet overleven. Mijn moeder ziet zelf ook enorm hard af van dat verlies. Onlangs ging het heel slecht met mijn oma, die zwaar dement is. Op zo’n moment laat je alles vallen om haar op te zoeken. Gelukkig is ze erdoor gekomen.”

“Ik hou mijn hart al vast voor de dag dat mijn oma’s er niet meer zijn. Zij zijn ondertussen allebei al in de tachtig. Mijn andere oma, die minder mobiel is, kijkt nog elke dag naar Helden. Zo lief. Ik koester de band met mijn oma’s en probeer hen regelmatig op te zoeken. Mijn ouders en mijn broers zie ik zelfs elke week. Telkens als ik bij mijn ouders wegga, zeg ik ook dat ik van hen hou. Mocht er iets gebeuren, dat ze dát toch weten.”

Ketnetheld

“Met het ouder worden, is er meer balans tussen emoties en ratio gekomen. Onverwachte gebeurtenissen kan ik beter plaatsen. Als jonge Ketnetheld trok ik het me heel erg aan wat mensen van me dachten. Je wil met iedereen bevriend zijn, wil dat iedereen je graag ziet. Het deed pijn als mensen slecht over me spraken. Ondertussen laat ik me niet meer zo snel uit het lood slaan. Ik besef beter wie ik ben en waar ik voor sta. En ik ben blij met vijf dichte vrienden, die me nemen zoals ik ben. Op giftige comments, zoals na Boxing Stars, reageer ik op een ludieke manier. Achteraf krijg ik vaak mails met excuses. Het is belangrijk dat mensen beseffen dat zulke commentaren aankomen.”

“Met de beslissing om zelfstandig tv-maker te worden heb ik lang geworsteld. Naast onzekerheid bracht het ook twijfels met zich mee. Wilde ik écht al die aandacht en bekendheid wel? Destijds ben ik, als leerkracht LO zonder job, toevallig bij Helden terechtgekomen. Een vriend zei: ‘Als je de stap niet zet, zal je nooit weten hoe het is.’ Groot gelijk. Als het tegenvalt, dan stopt de wereld niet met draaien.”

“Zodra de knoop doorgehakt, werd ik opnieuw rustiger. Als zelfstandige heb ik veel vrijheid. Televisie maken en mensen entertainen is ook ontzettend leuk. Toch vind ik het gevaarlijk om me vast te pinnen op de media. Daarom hou ik een plan B in het achterhoofd. Brandweerman worden. Een interessant én nobel beroep, vind ik. Met hetzelfde plezier waarmee ik mezelf nog jarenlang televisie zie maken, zie ik mezelf al branden blussen.”

Wie is hij?

• geboren in 1989

• samen met Qmusic-dj Maureen Vanherberghen

• was jarenlang een van de Helden op Ketnet. Naast presentatiewerk voor Vlaanderen Vakantieland en 1000 zonnen nam Sieg het in Steracteur Sterartiest en Boxing Stars op tegen bekende collega’s. Vorig jaar was hij te zien in The Voice Kids en dit voorjaar trok hij voor VTM De wereld rond met 80-jarigen.