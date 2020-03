Het motto van muzikante en schrijfster Ellen Schoenaerts: “Leef liefdevol, zonder angst” Glenda Smits

09 maart 2020

13u58 0 Psycho In een open brief riep Ellen Schoenaerts (39) politici op om werk te maken van de echte problemen van gewone mensen, zoals betaalbaar wonen, in plaats van politieke spelletjes te spelen. In NINA vertelt de muzikante, schrijfster, ­onderneemster bij de start-up Parclifewat en nichtje van Matthias Schoenaerts wat haar drijft in het leven.

“Na de breuk met Tom (Pintens, red.), de vader van mijn zoon Oliver (13), heb ik op een groot bord in mijn kamer ­‘angstloos en liefdevol’ geschreven. Het was een turbulente periode in mijn leven, er speelden nog wat dingetjes. ­Tijdens een existentieel moment vroeg ik me af hoe ik hiermee moest omgaan. Met je gedrag en emoties kan je duizend kanten uit. Ik besloot om zonder angst een liefdevolle richting in te slaan. Om moedig te zijn, zonder te verharden. Dat voelt best kwetsbaar.”

“Bij alles wat ik doe en wil, voel ik aanvankelijk angst. Deze maand komt mijn nieuwe plaat uit. Het creatieproces vind ik fantastisch. Mijn muziek met de wereld delen is eng. Ik lijk misschien stoer, maar ben vrij verlegen. Ondertussen heb ik mezelf aangeleerd om streng om te springen met negatieve gedachten. De keuze is simpel. Ofwel blijf je bang in een hoekje zitten ofwel sta je op en ga je vooruit. Als ik die muziek niet maak, dan word ik vanbinnen opgevreten. Dan zou ik ­mezelf laf vinden, waardoor ik niet meer liefdevol in het leven sta. Ook al lokt mijn single Voor Europa extreemrechtse reacties uit genre ‘Kan iemand die vrouw eens een spuit geven?’ en verdien ik hier amper iets mee, dit moet ik doen. Mijn motto stuwt me de wereld in en doet mij groeien als mens.”

“Mijn leven is zo ingericht dat ik nergens onderuit kan. Ik ben nogal een avontuurlijke ziel, zie je. De behoefte aan een fijne invulling van de vakantiedagen van mijn zoon heb ik samen met een andere moeder uitgewerkt tot de app PARC (een communityapp voor ouders boordevol tips en hulpmiddeltjes om de opvoeding te vergemakkelijken, red.). Ondernemen is spannend en risicovol. Het heeft me al heel wat slapeloze nachten bezorgd. Toch ligt zo’n project mij meer dan een negen-tot-vijfjob. Daarvoor klus ik met plezier bij in de horeca. Mijn keuze heeft iets wilds, dat trek ik beter. Het maakt me gelukkig.”

“Ik probeer mijn zoon Oliver mee te geven dat het oké is om je kwetsbaar op te stellen. Hij is een haantje met een klein hartje. Toen hij onlangs op school iets uitgevreten had en zijn papa een onschuldig, cynisch mopje over zijn gedrag maakte, wilde Oliver zijn hoofd ­wegdraaien om te huilen. ‘Wij zijn je ouders, Oliver,’ zei ik, ‘huil maar. Je hoeft je niet weg te draaien. We zien je graag, wat er ook gebeurt.’ Deal met de dingen. Vergeef jezelf als je iets onnozels gedaan hebt. Ga desnoods een dag janken in je bed, maar sta daarna wel op.”

“In de liefde heb ik mijn motto nog niet helemaal onder controle. Daarin ben ik overdreven angstloos. Er heerst een zeker je‑m’en-fou­tis­me. Ik ga niet snel een relatie aan, maar stel me wel gemakkelijk open en ga gelijk welke verbinding echt aan. Meestal voelt die heftig. Toch kan ik even snel loslaten. Als de passie uitblijft of de totale overgave ontbreekt, dan stopt het voor me. Ik ben veeleisend. ­Misschien wil ik iets dat niet bestaat. Ik ben er al enkele keren vlakbij geweest, ik blijf erin geloven. Partners loslaten doe ik liefst op een liefdevolle manier. Met mijn laatste ex, die mijn zoon lang mee opgevoed heeft, kom ik nog supergoed overeen. We eten nog frietjes samen, soms komt hij babysitten. Onze relatie liep stuk omdat hij nog kinderen wilde. Dat wilde ik hem niet ontzeggen.”

“Wat er op mijn pad komt, daar wil ik achteraan. Op gevoel, want ik leef nogal intuïtief. Achteraf mag mijn hoofd er weleens over nadenken, eventueel de brokstukken ­lijmen. Omdat ik oprecht in mensen geïnteresseerd ben, krijg ik heel wat probleemverhalen te horen. Met mijn open brief aan onze politici heb ik mijn nek uitgestoken. Onze wereld evolueert veel sneller dan de politiek. De politiek holt er altijd achteraan. Er is behoefte aan een democratie die korter op de bal speelt, omgaat met al die nieuwe ­uitdagingen en wetten durft te stemmen die de politici zelf misschien minder voordelig uitkomen. Daar wil ik over schrijven. En zingen. Het is hoog tijd dat we liefdevol, angstloos en met een open geest naar elkaar kijken.”