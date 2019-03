Exclusief voor abonnees Het motto van Leen Gysen: “Kunst is een garantie op gezond verstand” Evelien Delgouffe

30 maart 2019

15u34 0 Psycho Deze maand start Leen Gysen onder meer met de restauratie van een schilderij van Dirk Bouts in de Sint-Pieterskerk in Leuven. In NINA vertelt ze wat haar drijft in het leven.

“Naar de uitspraak van kunstenares Louise Bourgeois: ‘Art is a guaranty of sanity’, want al sinds mijn kindertijd is kunst de rode draad in mijn leven. Toen ik klein was, nam mijn grootvader mij mee naar het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten om de schilderijen van Rubens te bekijken. De emmers stonden toen letterlijk op de grond om de lekken op te vangen. Ook mijn ouders hebben mijn honger naar kunst vroeg aangewakkerd, door me over heel de wereld mee te nemen naar kunsthistorische en culturele plekken. Dat heeft zo’n indruk gemaakt dat ik archeologie gaan studeren ben. Ik heb jarenlang opgravingen gedaan in het Middellandse Zeegebied, op een schitterende hoogtesite die in de Romeinse tijd zo groot was als de stad Leuven nu. Omdat er destijds niet genoeg toekomstperspectieven waren als archeologe, ben ik in de privésector beland. Toen ben ik een zakelijkere richting ingeslagen. Tot op het moment dat BOZAR mij belde en ik er de marketing, communicatie en verkoop kon gaan doen. Ik zag mijn oude liefde en ik moest daar gewoon terug naartoe.”

