Het motto van Lady Linn: “Ik wil, ik wil, ik ...” Evelien Delgouffe

20 oktober 2018

14u09 0

Elke week geeft een bekende Vlaming ons zijn levenswijsheid mee.

“Ik wil elke dag iets leuks doen, iets waar ik kan van genieten of voldoening van heb. Die ene zin uit ‘Ik wil de wereld zien’ van Johan Verminnen – “Ik wil ik wil ik” – zing ik soms voor de grap wanneer ik het weer eens allemaal tegelijk wil. Of als mijn zoontje te veel wil. Lionel lijkt wel een beetje op mij. Hij kan heel goed praten voor zijn leeftijd en drukt heel goed uit wat hij wil. Sinds ik moeder ben, begin ik die kleine gewoontes uit mijn kindertijd over te nemen. Elke woensdag-namiddag mocht ik bijvoorbeeld met mama naar een lekkere bakker om chocoladekoeken te kiezen. Dat waren kleine, banale dingen die op dat moment groot en belangrijk waren. Voor Lionel wil ik dezelfde gezelligheid creëren en bepaalde traditietjes opbouwen.”

