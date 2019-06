Exclusief voor abonnees Het motto van Kirsten Lemaire: “The love you take is equal to the love you make” Evelien Delgouffe

17 juni 2019

11u06 0 Psycho Kirsten Lemaire verving met een lach en een traan Christophe Lambrecht in zijn ochtendblok Music@Work. In NINA vertelt de radiostem wat haar drijft in het leven.

“Ik vind dit een van de mooiste zinnen die ooit in de muziek geschreven zijn. Het is niet toevallig een zin van The Beatles, die groep is nu eenmaal fantastisch. Als ik The Beatles gehoord heb, dan wordt het meestal wel een goeie dag. En deze zin herinnert er mij ook aan om positief en vrijgevig in het leven te staan, want of je dit motto nu letterlijk of figuurlijk interpreteert, het is heel eenvoudig en helemaal waar: je krijgt wat je geeft.”

