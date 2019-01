Het motto van Hanne Decoutere: “Doe het met passie of doe het niet” Evelien Delgouffe

12 januari 2019

“Ik heb verschillende motto’s in mijn leven, maar de rode draad is toch wel dat als ik iets doe, ik er voluit voor ga. Als ik het niet voel, dan kan ik er ook niet zo hard voor werken. Maar als het iets is wat ik supergraag doe? Dan ga ik er heel erg in op. Zo is dat in mijn job – die toch geen 9 to 5 is – en nu meer specifiek in ‘Hanne danst’. Ik zit er soms zo dicht op dat zelfs de eindredacteur zegt: ‘Hanne, het is máár een tv-programma, hè.’ Maar je kan niet ‘maar een beetje ballet doen’. Het is volledig of het is niet. Uiteraard doe ik dat wel in combinatie met mijn gezin en mijn tv-werk. Op dit moment ligt mijn focus vooral op dansen. Daar ben ik dag en nacht mee bezig. Ik ben daarvan doordrongen en dat heb je ook nodig om ergens te raken.”

