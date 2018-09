Het motto van Gwendolyn Rutten: "You only live twice" Evelien Delgouffe

30 september 2018

10u52 0 Psycho Elke week geeft een bekende Vlaming ons zijn of haar levenswijsheid mee. Deze week is het de beurt aan Gwendolyn Rutten (Open VLD).

“Ik sta heel gretig in het leven. Ik leef graag en ik besef ook dat ik er maar één keer ben. Ik ben zoals zoveel Vlamingen katholiek opgevoed, maar ergens in mijn tienerjaren heb ik dat helemaal achter mij gelaten en ben ik dubbel beginnen te leven. De betekenis die Nancy Sinatra er in het gelijknamige James Bondlied aan geeft, sluit helemaal aan bij hoe gretig ik in het leven sta: ‘Je leeft maar twee keer: één keer voor jezelf en één keer voor je dromen.’ Tijd is zo kort, probeer er gewoon het beste van te maken en er zoveel mogelijk uit te halen.”

