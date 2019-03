Het motto van Evy Gruyaert: “Veertig is het nieuwe twintig” Evelien Delgouffe

10 maart 2019

12u41 0 Psycho Evy Gruyaert is terug van weggeweest op de radio. In NINA vertelt de presentatrice wat haar drijft in het leven.

“Althans dat hoop ik toch stiekem, want deze zomer is het van dat. Er zijn twee manieren om die mijlpaal te bekijken: ofwel stopt mijn leven as I know it ofwel wordt het alleen maar beter. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat het toch wel dat tweede zal zijn. Mijn partner en ik zijn uit de moeilijke ‘we planten ons voort’-periode, Helena gaat naar het eerste kleuterklasje en stilaan is er geen gesleur meer met pampers. Kleine kinderen zijn leuk, maar elke keer als je ergens naartoe moet, is dat een halve volksverhuizing. Al realiseer ik me wel dat er bij elke nieuwe levensfase van de kinderen andere issues de kop zullen opsteken.”

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN