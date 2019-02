Het is maandag voor iedereen: tips om meer geduld te kweken Liesbeth De Corte

18 februari 2019

07u51

Bron: Well+Good 0 Psycho Een keer diep zuchten als de wekker van je lief te vroeg afgaat. Nerveus worden wanneer de barista op haar dooie gemak je koffie klaarmaakt en je vervolgens dood ergeren omdat je trein vertraging heeft. Is dat een goede beschrijving van je maandagochtend? Of klinkt de frustratie herkenbaar? Adem dan een keer diep in en uit, en weet dat de week voor iedereen begint. 4 tips om de dag met meer geduld te beginnen.

Geduld, het is een schone deugd. Al is het er eentje die we helaas niet altijd bezitten. Volgens psycholoog Kelly Davis van Mental Health America is dat voor een deel te wijten aan nieuwe technologieën. Die geven ons het gevoel dat we voortdurend bereikbaar (moeten) zijn, en dat vreet energie.

“Verschillende bedrijven verwachten van hun werknemers dat ze 24 uur 24 bereikbaar zijn. Door de komst van de smartphone is een baas, maar ook vrienden en familieleden, altijd binnen handbereik”, legt ze uit. “Hierdoor kan je het gevoel krijgen dat anderen ongeduldig wachten op een reactie van jou, en dat bezorgt je stress. Maar anderzijds maak je dezelfde fout, al gebeurt dat vaak onbewust. Je gaat er evengoed vanuit dat mensen meteen klaarstaan voor jou.” Of dat nu je lief, barista of treinbestuurder is.

Het gevolg: je verliest je geduld nog vaker dan een sleutelbos of portefeuille. En al zéker op een verdomde maandagochtend. Dat bezorgt je niet alleen een slecht humeur, maar ook stress. “En stress heeft - zoals we allemaal weten - een enorme impact op je gezondheid”, meent psycholoog Jordana Jacobs. “Stress kan tot zware ontstekingen leiden, en die zijn op hun beurt gelinkt aan een hele waslijst van lichamelijke kwaaltjes, van acne tot hartproblemen en spijsverteringsproblemen.”

De enige oplossing: het leed voor jezelf wat draaglijker maken. Geduld kweken kan je wel degelijk leren. En deze 4 tips kunnen je alvast een handje helpen.

Tip 1. Mediteer

Zowel Davis als Jacobs raden aan om te mediteren. “Mediteren kan helpen om je bewust te worden van je ademhaling en van wat er zich afspeelt in je lichaam”, aldus Davis. Merk je bijvoorbeeld dat je ademhaling versneld is? Of dat je jouw spieren opspant? Dan weet je dat je op het punt staat om je geduld te verliezen. En wat nog belangrijker is: dankzij de meditatie-oefeningen kan je rustiger ademen en jezelf kalmeren.

Tip 2. Praat tegen jezelf

Wanneer mensen ongeduldig zijn, hebben ze vaak de neiging om zichzelf op te jutten. Stel dat je vaststaat op de E40, gaan je gedachten al snel als volgt: “Waarom is het nu wééral file? Het gaat zo traag vooruit. Straks mis ik die belangrijke meeting!” Dan is het niet moeilijk dat je al snel witheet uitslaat. Probeer die negativiteit te bannen. Het is beter om te denken: “Er is nog tijd. De situatie kan ik toch niet veranderen. Ik kan alleen maar mijn best doen en rustig richting werk rijden.”

Tip 3. Wees lief voor jezelf

Reageer je toch ongeduldig en onvriendelijk tegen een omstaander? Dan is de kans groot dat je je achteraf schuldig voelt, met alleen maar extra stress als gevolg. “Weet dat geduld kweken niet op een-twee-drie gebeurt. Gun jezelf wat tijd” tipt Davis.

Tip 4. Bekijk het als me-time

Beschouw aanschuiven in de rij of een doods moment in de file als tijd voor jezelf. Kweel luidkeels mee met Taylor Swift (in de file, niet in de rij voor de kassa), maak alvast een to-dolijstje voor de rest van de dag, luister naar een podcast of denk al na over je outfit voor het volgende feestje. Er is echt wel genoeg te doen.

Tip 5. Het leven is te kort, dus relativeer

Ga niet focussen op alle kleine dingen die verkeerd gaan. Probeer te kijken naar de dingen waar je wél dankbaar om bent. Toegegeven, de kans is klein dat die middenvakrijder tot dat tweede lijstje behoort, maar je kan vast ook een paar leuke dingen opsommen. En je voelt je meteen beter, beloofd!