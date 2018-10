Het Instagram-effect: overdreven bewerkte foto's laten ons koud Liesbeth De Corte

01 oktober 2018

16u27

We zitten met z'n allen elke dag op sociale media, en dat laat zijn sporen na. Vooral over perfecte plaatjes op Instagram wordt wel eens gezegd dat ze mensen onzeker maken. Volgens onderzoekers van de Ohio State University zit het fenomeen toch iets gecompliceerder in elkaar.

Wat gebeurt er als vrouwen foto's zien van slanke, aantrekkelijke modellen die overduidelijk bewerkt zijn? Die vraag stelden de onderzoekers zich. "Ze voelen zich onzeker en minder goed in hun vel", horen we velen luidop denken. Mispoes. Volgens de studie staan de dames veel sterker in hun schoenen. "Vrouwen beschouwen de gefotoshopt foto's als minder authentiek. Ze weten maar al te goed dat de online kiekjes geen perfecte weerspiegeling zijn van de offline realiteit", reageert hoofdauteur Megan Vendemia.

Voor het onderzoek werden 360 vrouwen opgetrommeld, die allemaal 45 selfies te zien kregen waarop telkens een knappe vrouw afgebeeld stond. Tegen sommigen werd gezegd dat het ging om studenten, anderen kregen te horen dat het modellen uit New York waren. Bij sommige foto's was er ook een icoontje aan toegevoegd, zodat de deelnemers wisten dat het kiekje bewerkt was met Photoshop of een Instagramfilter. Bij de ene helft van de proefpersonen waren heel veel foto's voorzien van zo'n label, bij de andere helft waren er amper icoontjes. Achteraf moesten de vrouwen nog een vragenlijst invullen.

Wanneer de 'proefkonijnen' doorhadden dat er gesleuteld was aan de foto's, hadden ze daar minder last van. Zoals te verwachten viel, geloofden de vrouwen bij de kiekjes met een icoon onmiddellijk dat het beeld bewerkt was. Maar bij de foto's zonder icoon hadden ze ook een groot vermoeden dat ze gefotoshopt waren. Hoe zekerder de dames van hun stuk waren, des te meer ze dachten dat vrouwen op de foto wilden 'stoefen' en anderen jaloers wilden maken. Ook kwamen ze over als minder intelligent en oprecht.

Bovendien waren ze ook veel strenger voor andere millennials dan voor de zogezegde modellen. "Bij professionele modellen willen ze het gesleutel aan foto's nog door de vingers zien, terwijl dat bij leeftijdsgenoten absoluut niet het geval is", vertelt Vendemia nog. "Ze gingen ervan uit dat de modellen de selfies deelden voor altruïstische redenen, zoals anderen aansporen om een gezond leven te leiden." Deze bevindingen worden eind dit jaar gepubliceerd in het vakblad Body Image.

Wat wij onthouden? Voor je een triljoen filters over je foto legt, denk je beter twee keer na. Hoe natuurlijker, hoe beter!