Herman (57) heeft hiv: "De bijsluiter smijt ik weg. Niemand mag zien welke pillen ik neem"

Meer dan dertig jaar was Herman (57) hondstrouw aan z'n echtgenote. Tot, vijf jaar geleden, hij toegaf aan een oud verlangen en vreemdging. Met een man. Herman zocht voor zichzelf excuses: z'n echtgenote was ziek en sukkelde al een tijd met een depressie. Maar de straf voor z'n bedrog is loodzwaar. Hij liep hiv op.

Het is een gure dag en Herman is navenant gekleed naar de afspraak gekomen. Hij draagt een gore-tex jas op een klassieke jeans en een wollen pull. Zo'n uiterlijk waar een soort van degelijkheid van uitgaat. En tegelijk een neutraliteit. Kom je Herman tegen op straat, hij zou waarschijnlijk opgaan in de omgeving. De onopvallende passant. Slank van postuur, vriendelijk van blik. Maar ook ziek, dus. Al is daar aan de buitenkant niks van te zien.

Het verhaal dat hij de komende twee uur zal delen, kennen maar twee mensen op de wereld. Hijzelf en z'n behandelend arts. En die laatste eigenlijk maar deels, want Herman heeft hem wijsgemaakt dat z'n echtgenote is ingelicht over de diagnose. Dat is niet zo. Al vijf jaar draagt Herman z'n ziekte mee als een groot geheim. Geen woord heeft hij er ooit met iemand over gerept. Vandaag verandert dat. Al vindt hij praten moeilijk. Een paar dagen geleden zegde hij de afspraak af. Erna kwam hij daar op terug. Als alles na twee uur is verteld, zegt hij: "Alsof er vandaag honderd kilo van m'n schouders is gevallen."

"Ik wil eerst zeggen: ik heb een goeie vrouw. Ik ben vader en ik ben grootvader en ik denk dat ik dat behoorlijk goed doe. Mijn vrouw en ik, we zijn jong getrouwd en veel jaren hebben wij een bevredigend huwelijk gehad. Ik denk dat we een klassiek koppel waren. Zij het huishouden en de kinderen, ik als kostwinner uit werken. Het is pas de laatste tien jaar dat het allemaal moeilijker is beginnen gaan. Mijn vrouw werd ziek, kreeg een depressie en werd invalide verklaard. Natuurlijk kon ze daar niet aan doen. Maar ik denk dat het in zekere zin een keerpunt was: er kwamen spanningen en we werden lastig op elkaar."

Zo geen durver

"Ik denk niet dat ik homo ben." Herman aarzelt. "Nee, ik ben geen homo. Daar ben ik zeker van. Ik denk dat ze dat 'bi' noemen, wat ik ben. Ik val op vrouwen en, naar ik de laatste jaren heb ondervonden, ook op mannen, dus. Ik heb met dat laatste, die mannen, veertig jaar van m'n leven niks gedaan. Niet vóór m'n huwelijk, niet tijdens m'n huwelijk - toch niet de eerste dertig jaar. Het zat ook niet op de voorgrond, of zo. Al wist ik wel dat het er zat. Dat had ik als jonge kerel duidelijk gevoeld. Maar op de een of andere manier was ik erin geslaagd het te verdringen. Ik had het kunnen wegsteken, ik had er nooit iemand iets over gezegd en dat was goed gelukt."

Ik moet hem op de een of andere manier vertrouwd hebben, dat hij me zo ver kreeg dat ik het zonder condoom wilde doen

"Ik kan het niet anders uitleggen dan: 'Ik moet vijf jaar geleden een soort van klik hebben gemaakt in m'n hoofd.' Ik wijt dat aan de spanningen die er thuis waren. Heel toevallig kwam ik in die periode in contact met een homo en ik denk dat dat veel heeft losgemaakt. Hij was geen man op wie ik verliefd werd, maar hij zette me wel aan het denken en voor ik het wist, stapte ik impulsief een 'boys club' binnen. Normaal ben ik zo niet. Ik ben zo geen durver, geen waaghals. Waarom ik dat dan ineens durfde? Ik denk dat ik me gewoon heel erg slecht voelde. Helemaal uit m'n gewone doen."

"Het was er druk, het zat vol mensen en iedereen deed het met iedereen. Dat viel me tegen. Ik heb iets gedronken en ben naar huis gegaan. Toch bleef het door m'n hoofd spoken en drie weken later ging ik terug. Die avond had ik wél seks. De week erna ben ik teruggegaan. En opnieuw. Telkens ik daar seks had, deed ik het veilig. Altijd. Tót ik in die club - dat was al gauw - een soort van 'vaste partner' kreeg. Hij was net als ik getrouwd. Ik moet hem op de een of andere manier vertrouwd hebben, dat hij me zo ver kreeg dat ik het zonder condoom wilde doen. Dat heb ik alléén maar gedaan met hem. Nooit met iemand anders."

Betonblok van duizend kilo

"Kort erna kreeg ik op m'n bovenlichaam rode vlekken. 'Smeer zalf', zei de huisarts, maar dat hielp niet. Tegen m'n vrouw zei ik niets. Ik wilde niet dat ze ongerust werd. Omdat het steeds erger werd, verwees de dokter me door naar een universitair ziekenhuis. Ze prikten bloed, stelden me wat vragen. Een paar dagen later ging de telefoon. Dat ik dringend een afspraak moest maken. Ik ben die dag met trillende benen het ziekenhuis binnengestapt. 'Heb jij seks gehad met mannen?', vroeg de prof. 'Nee', loog ik. En toen de mokerslag. Ik had hiv, zei hij. Dat voelde alsof ze een betonblok van duizend kilo op m'n hoofd gooiden. Ik dacht: ik ga dood. Meteen flitste er een beeld door m'n hoofd. Freddie Mercury. Zó breed was die mens op het einde nog." En hij wijst naar het pepervat op tafel.

"Ik ben naar huis gegaan en heb tegen mijn vrouw gezegd dat het niks ergs was. 'Iets aan mijn nieren. Een soort van virus.' Ze geloofde me. Ook de kinderen geloofden me. Ik kan het nogal goed uitleggen. Dat hielp misschien. Maar vanbinnen ging ik kapot. Ik schaamde me dood. Hun vader. Haar echtgenoot. Wij. Mensen uit een doodgewoon Vlaams gezin. Ik, naar de buitenwereld toe zo hetero als maar kan zijn. Hiv. Wat had ik toch gedaan?"

Seks, een afgesloten hoofdstuk

"De eerste maanden moest ik om de veertien dagen op controle. We moesten zoeken naar de juiste medicatie. Na een tijdje hebben we die gevonden en mijn ziekte is nu al vijf jaar onder controle. Ik voel me goed, de dokter zegt dat mijn bloed er prima uitziet. Ik kan oud worden met hiv, zegt hij. Hij vraagt weleens hoe de dingen thuis lopen en hoe m'n vrouw erop reageert. 'Goed', zeg ik dan. Maar dat lieg ik. Ze weet van niks."

Elke vijf maanden moet ik naar het ziekenhuis voor een nieuw bloedonderzoek. Elke keer moet ik liegen tegen m'n vrouw

"Het is belangrijk dat je weet: ik heb nóóit mijn vrouw in gevaar gebracht. De kans dat ik haar besmet heb, is nul. Sinds ze een zevental jaar geleden een ernstige longziekte kreeg, hebben we nooit nog seks gehad. Ze kan dat fysiek ook niet meer. Seks tussen ons twee: dat is een hoofdstuk waar mijn vrouw en ik afscheid van hebben genomen, eigenlijk al twee jaar voor ik haar heb bedrogen met een man."

"Mijn leugen beheerst mijn leven. Elke vijf maanden moet ik naar het ziekenhuis voor een nieuw bloedonderzoek. Elke keer moet ik liegen tegen m'n vrouw. 'Kan ik eens niet meegaan?', vraagt ze. Dan zoek ik een smoes. Ze kent niet eens de naam van m'n prof. Als ik nieuwe pillen ga halen, smijt ik meteen het doosje en de bijsluiter weg. Ik mag het risico niet nemen dat ze ergens de naam zou lezen en op het internet gaat opzoeken wat ik slik. Soms stelt ze me vragen over m'n nierziekte. Dan verzin ik maar wat en probeer ik het te onthouden, want m'n verhaal moet natuurlijk blijven kloppen. Ik ben daar constant mee bezig. Altijd piekeren, altijd tobben."

"Mijn werk is een eerder stoere omgeving. Mannen ondereen, die weleens lachen met homomoppen. Ik doe dan mee, maar vanbinnen vind ik dat moeilijk. Zouden mijn collega's weten hoe ik ben, ik denk dat ze me meteen zouden verstoten. Ze zouden het niet accepteren. En al zeker m'n ziekte niet."

"Soms denk ik: ik vertel het m'n vrouw. Maar dan is alles kapot, daar ben ik zeker van. Ik zou nog dezelfde dag m'n valiezen moeten pakken en dat wil ik niet. Ik hou van haar. Ik zou haar niet kunnen missen. Ze heeft m'n zorg nodig, maar het is geen medelijden dat me bij haar houdt. Ik zie haar echt graag."

Mee het graf in

"Sinds ik weet dat ik hiv heb, zijn mijn seksuele verlangens afgenomen. Misschien is het ook gewoon omdat ik ouder word. Ik denk nog weleens aan mannen, maar ik doe er niks meer mee. Schuldgevoel houdt me tegen. Mijn vrouw betekent te veel voor me. Ze zal altijd mijn eerste keuze zijn. Ik ben bang dat ze er op een dag achter komt wat er met me aan de hand is. Stel nu dat me iets overkomt, dat ik op de spoed beland en dat ze haar zeggen wat er in m'n dossier staat. Of dat ze op een dag ontdekt wie mijn prof is. Of dat ik toch eens vergeet die bijsluiter weg te gooien. Die scenario's houden me 's nachts uit mijn slaap. Ik hoop dat ze nooit werkelijkheid worden. Mijn grootste wens nu: deze nachtmerrie ongedaan maken. En anders: alles mee in m'n graf nemen."

Herman is een fictieve naam.

