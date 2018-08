Herkenbaar? 15 problemen die alleen linkshandigen begrijpen Nina Dillen Tine Kintaert

13 augustus 2018

10u38 2411 Psycho Al sinds 1976 vieren we op 13 augustus de 'dag van de linkshandigen'. Behoor jij tot de 10 à 15 procent van de bevolking die - net als Oprah en Einstein overigens - liever zijn linker- dan zijn rechterhand gebruikt? Dan heb jij ongetwijfeld ook al eens met de onderstaande vijftien dingen geworsteld. Eén minuut stilte en begrip graag voor deze problemen waarmee "lefties" dagelijks te kampen hebben.

1. De schaar

De reden waarom wij nog altijd knippen op kleuterniveau? Inderdaad ja, de meerderheid van knutselindustrie houdt nog geen rekening met de "lefties", waardoor de scherpe kant meestal aan de verkeerde kant uitvalt. Akkoord, er bestaat wel zoiets als een schaar voor je linkerhand, maar moeten we dan echt op een aparte afdeling gaan winkelen alsof we een besmettelijke ziekte hebben?

2. "Ach zo, jij bent linkshandig?"

Geen idee of mensen denken dat het een prima gespreksopener is, en of ze daarna misschien een wereldschokkende conversatie verwachten, maar de opmerking "aha, jij bent linkshandig!" is eerder een heel efficiënte conversatiekiller. Na een droge "ja" zijn we ook uitgepraat. Het is ongeveer hetzelfde als zeggen: "Oh, heb jij blauwe ogen?". Geen interessante gespreksstof dus, maar we moeten er mee leren leven. De vraag zal bij benadering zo'n 50.000 keer in ons leven vallen.

3. Inkt. Altijd. Overal.

Rode, blauwe of potloodgrijze: ons linkerhand ziet er altijd beeldig uit na een sessie met de hand schrijven. Om over onleesbare, uitgeveegde zinnen op het papier nog maar te zwijgen.

4. Pennen in bankkantoren

En dan vooral dat ellendige koordje, dat altijd te kort is om een deftige handtekening te zetten.

5. Blikopeners

Als linkshandige kan je er beter van afstappen om dingen uit blik te kopen. Of je moet je naar een Speciale Afdeling met Blikopeners voor Linkshandigen begeven, maar onze mening daarover ken je al.

6. Tafeltjes in klaslokalen

Die voorhistorische tafeltjes dateren nog van de tijd waarin linkshandigen bij wijze van spreken de doodstraf riskeerden. Met een beetje geluk vind je die ene editie die op linkshandigen gebouwd is, maar dan kan je je net als deze jongen verwachten aan een rondje elleboogstompen met je buur.

7. Koffiemokken

De oren van koffiemokken zitten voor ons altijd aan de verkeerde kant. Dat heeft wel zo zijn voordelen: onze skills om leuke tekstjes in de mokken ondersteboven te lezen vallen niet te onderschatten.

8. Lintmeters

Idem voor lintmeters. Getallen ondersteboven lezen? Geen issue meer voor de ervaren "leftie".

9. Ringmappen

Ofwel een onmogelijke missie, ofwel een pijnlijke aangelegenheid: bij het ontwerpen van ringmappen met meerdere ringen en ringschriften werden de linkshandigen duidelijk over het hoofd gezien.

10. Playstation

Playstation spelen is extra moeilijk voor de "lefties", want met onze zwakke hand moeten we de belangrijkste knopjes zien te bedienen. Wél meteen een goed excuus als je sowieso niet kan winnen.

11. Ellebogenwerk

Gezellig, zo lekker dicht bij elkaar op restaurant of in de klas met een vriend(in). Maar zo ontzettend gezellig is dat niet, want een linkshandige naast een rechtshandige zetten is vragen om een ellebogengevecht. En de linkshandige heeft het natuurlijk altijd gedaan.

12. Maatbekers

Hou het oor eens in je linkerhand, en kijk dan eens hoe goed jij de afmetingen nog kan lezen.

13. Wc-rollen

Zitten meestal aan de rechterkant geïnstalleerd. Leuk hoor, zo kronkelen op het toilet.

14. Computermuizen

Die prachtige draadloze muizen die de vorm van je hand perfect volgen? Lekker ergonomisch, maar wedden dat je werk vergat om er voor linkshandigen te bestellen? En bij de 'gewone' exemplaren zit jij uren aan een kabel te trekken die nooit lang genoeg is om aan de andere kant van het toetsenbord te geraken.

15. Smartphone

Zolang hij verticaal blijft, lukt alles prima. Maar veel succes om te navigeren als je hem op zijn zij draait.