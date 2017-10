Herfstblues? Drie manieren om jezelf op te vrolijken ND

08u55

Bron: Today 3 Daiga Ellaby / unsplash Psycho Na een ontkenningsfase kunnen we er niet meer omheen: de dagen worden steeds korter en het terrasjesseizoen loopt stilaan op zijn einde. Voel jij je ook sneller moe en ben je wat prikkelbaarder? Hoog tijd om de eerste symptomen van die herfstblues de kop in te drukken, voor de winter daar is.

Last van neerslachtigheid tijdens de herfst of winter? Dan kamp je mogelijk met seasonal affective disorder (SAD) ofwel depressieve gevoelens die gelinkt worden aan het seizoen. Vooral in de winter maar ook al in de herfst ben je daar gevoeliger aan. "Licht speelt hierbij een belangrijke rol," legt psychiater Norman Rosenthal uit aan Today, de man die SAD in het leven riep. "En dan vooral het gebrek eraan." De dagen worden korter, we komen minder in contact met zonlicht en dat heeft invloed op ons humeur.

De eerste tekenen van herfstblues

Natuurlijk spelen ook persoonlijke factoren mee, zoals stress en genetische aanleg. Maar studies hebben aangetoond dat 10% van de mensen die in de meest noordelijke gebieden wonen - waar de dagen het kortst zijn - een soort van winterdepressie ervaren. "Als je de eerste tekenen vroeg opmerkt, dan heb je nog de energie en focus om op tijd in te grijpen voor het erger wordt," tipt de psychiater.



Die signalen bestaan uit één of meerdere symptomen uit dit lijstje:

- je hebt meer slaap nodig dan gewoonlijk

- je raakt snel geïrriteerd

- je bent trager en slomer

- je komt een beetje bij

- je hebt meer zin in zoete en zoute snacks

- taken voelen moeilijker aan



Symptomen inperken of de blues voor zijn? Deze drie tips van Norman Rosenthal helpen.

1. Ga buiten wandelen

Zelfs een wandeling van 20 à 30 minuten per dag levert al gezondheidsvoordeel op. Voldoende blootgesteld worden aan licht - zeker als je een hele dag binnen zit en dus weinig natuurlijk daglicht ziet - is extra belangrijk. Maak eens een herfstwandeling of doe een ommetje tijdens de lunchpauze.

2. Haal het licht naar binnen

Ook als je wél binnen zit, is het belangrijk om voldoende daglicht te absorberen. Open de gordijnen en zet regelmatig de ramen open, zodat er voldoende licht naar binnen schijnt, tipt Rosenthal.

3. Zet een timer op je nachtlampje

Raak je moeilijker uit bed 's ochtends? Laat je nachtlampje dan eens aanspringen een halfuurtje voor je moet opstaan. "Er zijn studies die aantonen dat het werkt om beter wakker te worden," aldus Rosenthal. "Zelfs al schijnt het licht door je gesloten oogleden, dan nog wordt je brein geactiveerd om in actie te schieten."