Help! Ik ween altijd tijdens ruzies Margo Verhasselt

08 april 2019

Je wil niet huilen, maar voelt de tranen opwellen. Ze zitten klaar achter je oogleden. Je weet dat je nog maar enkele keren moet knipperen voor ze tevoorschijn komen. Maar waarom wenen we soms als we ruzie hebben?

Wenen is normaal en gezond. Af en toe eens goed uithuilen, is gewoon ook nodig. Maar dat wil niet zeggen dat je de kraan overal en altijd open moet zetten. Denk: je baas zegt dat je laatste klus niet je beste was of je vriendin zegt dat je geen al te goede vriendin bent geweest. Of je partner wijst je op een fout die je maakte. Dan willen ze een goed antwoord, geen breakdown.

Het is belangrijk om te beseffen dat de moeilijkste gesprekken - hoe ongemakkelijk ze ook mogen zijn - niet altijd met gesnik moeten samengaan. Dat vindt ook klinisch psycholoog Steve Orma, die zich specialiseert in stress en angst. Meestal huilen we omdat we intern iets erger maken. We maken er een catastrofe van in ons hoofd.

“Onze emotionele reacties komen van hoe we situaties interpreteren, niet van de feiten rond de situatie”, legt Orma uit. Neem nu die discussie die je had met je partner. Huilen is een expressie die je hebt wanneer je verliest, zelfs wanneer dat onbewust is. Wanneer je huilt als jullie ruzie hebben, kan dat zijn omdat je door zijn woede bang krijgt dat je hem gaat verliezen.

Maar hoe houd je die tranen onder controle wanneer een gesprek wat serieuzer wordt? Orma raadt aan jezelf een mini peptalk te geven voor elk groot gesprek. Neem diep adem om je zenuwen onder controle te krijgen en zeg tegen jezelf dat je kalm gaat blijven. Bijvoorbeeld: ben je in paniek voor een gesprek met je baas? Herinner jezelf dan aan al het goede werk dat je al deed in het verleden. Probeer dan te focussen op wat de persoon zegt en geen scenario’s op te maken in je hoofd.