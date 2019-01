Hello assertiviteit: zo leer je makkelijker nee zeggen NA

05 januari 2019

Bron: Red Online 0 Psycho ‘Ja’ lijkt hét toverwoord in het leven: het opent deuren, je doet er nieuwe avonturen en ervaringen mee op én je verblijdt er mensen mee. Maar altijd ja zeggen kan je ook opzadelen met een overvolle agenda met 101 plannen waar je eigenlijk geen zin in hebt. En ook als die bevallige jongen in McDonald’s je gigantische hamburger blijft upgraden, weet je dat ja zeggen niet altijd het juiste antwoord is. Gelukkig vonden wij zonet deze 5 tips om makkelijker ‘nee’ te leren zeggen.

1. Probeer de ‘Zou ik nu gaan?’-methode

Als je het moeilijk vindt om te bepalen of je op iets ‘ja’ of ‘nee’ moet antwoorden, probeer je dan voor te stellen of je op dit eigenste moment ‘ja’ zou zeggen. Vraag je af of je nu zou stoppen met wat je bezig bent om ernaartoe te gaan. Oké, als je op het punt staat in bed te kruipen en moet overwegen om op dat moment naar de bruiloft van je verre nicht te gaan, klinkt het misschien een beetje als een belachelijke methode. Máár het is wel een goede tactiek om erachter te komen of je écht iets wil doen of niet.

2. Leg jezelf een aantal vrije dagen of avonden op

Vind je geen harmonie tussen op stap gaan en thuisblijven? Leg jezelf dan een aantal vaste dagen op die je vrij wil houden. Misschien zijn dat er twee, misschien drie, zoek naar een schema dat bij je past en zorg ervoor dat je op die vrije avonden voldoende tijd hebt om een lekkere maaltijd te koken en je favoriete Netflix-serie te bingewatchen.

3. Maak alleen een planning op korte termijn

Velen onder ons plannen maanden van tevoren hun agenda vol. Het resultaat? Vaak heb je te snel ‘ja’ gezegd op iets waar je zoveel tijd later helemaal geen zin meer in hebt. Om daar komaf mee te maken, is het een goed idee om eens te experimenteren met een tweewekenplanning. Daardoor ervaar je minder druk, voelt het niet alsof je leven al maanden op voorhand vastligt en merk je dat er ook nog geruime tijd vrij is voor spontane plannen.

4. Zeg nooit meteen ‘ja’

Als mensen je in levenden lijve vragen om af te spreken, is de eenvoudigste optie om te knikken en in te stemmen. Helaas betekent dat vaak dat je op een of ander sociaal evenement belandt dat je misschien niet eens leuk vindt. Probeer er daarom een gewoonte van te maken om niet op het moment zelf te bevestigen. Antwoord liever “Ik zal mijn agenda nog eens moeten checken, want ik ben niet zeker of ik die dag kan”. Op die manier kan je later zien wat je wel of niet doet en hoef je achteraf geen excuus te verzinnen waarom je toch niet naar dat feestje van je tante kan gaan.

5. Wees gewoon eerlijk

Hoewel niemand graag iemand anders teleurstelt, is het toch belangrijk om eerlijk te zijn als je echt geen zin hebt om ergens naartoe te gaan. Als je de reden uitlegt waarom je liever niet komt, kan het je vrienden zelfs helpen je beter te begrijpen. Je moet bovendien goed naar jezelf luisteren als je het gevoel hebt dat je nood hebt aan wat me-time, want die is immers even belangrijk als je sociale plannen.