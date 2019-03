Helft van de meisjes onder de 15 jaar wil minstens 1 aspect van haar uiterlijk veranderen TVM

04 maart 2019

17u10 0 Psycho 1 op de 4 meisjes die actief is op sociale media in ons land, voelt de druk om online leuk en mooi over te komen. Maar liefst 49% van de meisjes tussen de 8 en 15 jaar wil zelfs iets veranderen aan haar uiterlijk en 1 op de 5 verwijdert een foto als die niet genoeg likes krijgt. Dat blijkt uit een onderzoek van Dove bij 500 Belgische jongeren.

Dat sociale media een vertekend beeld van de realiteit weerspiegelen, is niet nieuw. En dat Instagram en co voor onzekerheid zorgen, is dat ook niet. Al zijn jongeren en dan met name meisjes wel een extra kwetsbare groep. Dat blijkt nogmaals uit het onderzoek van Dove waarvoor ze 500 Belgische jongeren tussen de 8 en 15 jaar gesproken hebben.

Om aan het ideaalbeeld op sociale media te voldoen gebruikt 30% van de jongeren filters of effecten om er beter uit te zien op foto’s. 56% post alleen foto’s wanneer ze vinden dat ze er écht mooi opstaan, 36% maakt zich speciaal op voor de foto en 23% stelt hun leven leuker voor dan het in werkelijkheid is. Meisjes hechten daarnaast heel veel belang aan de likes en reacties die ze krijgen op foto’s of filmpjes die ze posten. 1 op de 5 verwijdert een foto als die niet genoeg likes krijgt. En van die meisjes voelt 18% zich in zulke gevallen eenzaam. De druk die sociale media met zich meebrengen is immers enorm groot. Een groot deel van de meisjes wordt weleens gepest of geeft aan dat ze de druk voelen van hun volgers om regelmatig berichten te posten. Een positieve reactie daarentegen, zorgt volgens meer dan de helft van de respondenten voor meer zelfvertrouwen.

“Het is normaal dat tieners denken dat deze beelden de norm zijn als ze niet de juiste informatie krijgen”, zegt Chrystelle Charlier, projectmanager digitale marketing, bodyconfidenceblogger en moeder van een dochter van 13 jaar oud. “De standaard wordt vervormd, waardoor de vergelijking met de werkelijkheid teleurstellender wordt. Hoe moeten we geloven dat ons gezicht “mooi” is als geen van de gezichten die we online zien, echt is? Socialemediakanalen tonen gemodelleerde afbeeldingen die volledig geretoucheerd zijn. Jongeren moeten zich hier bewust van zijn om op die manier ook weerbaarder te zijn tegen de beelden die ze te zien krijgen.”

“Vandaag de dag kan eender wie een post, een foto en bij uitbreiding zelfs de persoon op de foto goed- of afkeuren. Als een post geen reacties of likes krijgt, zal de tiener het gevoel hebben dat die niet “gevalideerd” wordt door zijn leeftijdsgenoten. Om gevalideerd te kunnen worden, moet men meegaan met de trend van bewerkte lichamen en geretoucheerde gezichten. Meisjes willen bevestiging omdat ze op zoek zijn naar verbondenheid om op die manier zichzelf te definiëren. Maar positieve waarden zijn slechts gering aanwezig op de socialemediakanalen die schoonheid, succes en bezit vooropstellen”, aldus Charlier.

Dochters en moeders

Opvallend is dat uit het onderzoek ook blijkt dat het zelfbeeld van moeders een belangrijke rol speelt. Als zij aangeven zelf tevreden te zijn over hun uiterlijk, geven meisjes zichzelf namelijk een opvallend hogere score (7,5 op 10 tegenover 6,5 op 10). Toch geeft 77% van de meisjes aan zich weleens onzeker te voelen over haar uiterlijk. Dat percentage ligt beduidend lager bij jongens (67%) en bij meisjes van wie de ouder zich nooit onzeker voelt (37%). Ook willen 4 op de 10 meisjes niet naar school gaan op momenten dat ze zich onzeker voelen over hun uiterlijk. 49% van de meisjes zou dan ook minstens één aspect van haar uiterlijk willen veranderen en 70% vindt het belangrijk om er altijd goed uit te zien.

Met het Self-Esteem Project wil de cosmeticagigant moeders, maar ook jeugdleiders en onderwijzers helpen om vanuit hun positie invloed uit te oefenen op het zelfvertrouwen van die jonge meisjes. Meer info vind je op de website.