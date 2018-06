Helft families plant deze zomer een digitale detox Redactie

09 juni 2018

11u21

Bron: Independent 0 Psycho Iets meer dan vier op tien ouders plant in familieverband deze zomer een ‘digitale detox’ te houden, omdat ze ongerust zijn dat hun kinderen te veel tijd doorbrengen op hun smartphone en tablet. Dat blijkt uit een studie bij 2.000 mensen van musicMagpie.

Deze week schreven we nog dat een kwart van de 13-jarigen bijziend is door het gebruik van tablet en smartphone. Deze toestellen volledig weghalen uit hun leven is anno 2018 bijna niet meer mogelijk of toch althans niet heel realistisch. Wel kun je het gebruik inperken.

Uit de studie van musicMagpie blijkt dat vier op tien families een digitale detox wil inlassen in de zomervakantie, omdat ze voelen dat ze niet genoeg tijd meer met elkaar doorbrengen. Alle toestellen zorgen er volgens hen voor dat er nog amper gesproken wordt met elkaar. Twee op vijf heeft eerder al eens geprobeerd het gebruik van smartphones en tablets in te perken, maar amper de helft ervan is daar ook daadwerkelijk in geslaagd.

Streng zijn

Als je wil dat je kind minder op de smartphone of tablet zit, moet je in principe gewoon even heel streng zijn. Voor kinderen boven de 12 jaar wordt maximaal drie uur per dag ‘beeldschermtijd’ aangeraden, en dat is inclusief computer, smartphone en televisie. Voor kinderen tussen de 10 en 12 jaar is dat maximaal twee uur, tussen 8 en 10 jaar maximaal 1 tot 1,5 uur. Bij hele kleine kinderen is dat nog minder. Wees even hard en zorg er simpelweg voor dat je kinderen die tijd niet overschrijden. Er zullen misschien even traantjes en ruzies volgen, maar als je het elke dag – tenminste in de zomer – toepast, zullen ze er snel aan wennen.

Geef zelf wel het goede voorbeeld en perk ook je eigen gebruik in. Hoe je dat juist doet? Deze 12 tips helpen echt.