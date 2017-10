Heel de wereld was ontroerd door Stephanies fotoshoot, maar daar dacht haar baas anders over 18u03

Bron: Facebook, Huffington Post 4 Facebook Het zelfvertrouwen van Stephanie kreeg een enorme boost dankzij de sexy fotoshoot met verloofde Arryn. Psycho Stephanie was zo blij met alle positieve reacties over de topless fotoshoot waarmee ze haar verloving aankondigde. De beelden gingen razendsnel de hele wereld rond, en iedereen was ontroerd door de gewaagde, maar erg romantische beelden met haar Arryn. Er was echter één persoon die niet wild enthousiast reageerde: haar baas. De plussize vrouw werd namelijk ontslagen omdat de beelden niet stroken met de waarden van het bedrijf waar ze werkte.

De fotoreeks kreeg duizenden reacties online, het internet vond de beelden waarin de twee verloofden halfnaakt kussen erg liefdevol en romantisch. Stephanie zei achteraf dat ze zich nog nooit zo aantrekkelijk heeft gevoeld. "Ik was erg zenuwachtig, ik wist niet wat ik moest verwachten. Maar toen ik het resultaat zag, was ik in shock. Ik zie er zo verliefd en zelfzeker uit op die foto's. Elke persoon zou zichzelf op deze manier moeten kunnen zien. Dit heeft echt mijn ogen geopend.

Wolf & Rose Photography Thank you BuzzFeed for sharing this story! I completely understand that it is perfectly within the company's rights to terminate someone. Texas is an at will state, and legally her employer did...

Hoewel de reacties van het koppel en duizenden Facebookgebruikers positief waren, was haar werkgever dat niet. De Amerikaanse vrouw werkt voor een bank in Austin, en daar waren ze iets minder enthousiast over het resultaat. "Ze zeiden dat de foto's ongepast waren omdat ik topless poseer. Het is een familievriendelijk bedrijf. Ze hebben besloten mij te laten gaan. Ik kon mezelf niet meer verdedigen, het besluit stond al vast. Meer dan een jaar heb ik er hard gewerkt en dan schrijven ze me af omdat ik iets positief heb gedaan. Iets waar ik erg trots op was, om mezelf als vrouw te helpen. Dat doet pijn."

De vertegenwoordiger van de bank wilde niet reageren op de feiten. Maar surfers op Twitter en Facebook blijven Stephanie steunen. Zo schreven de fotografen op Facebook: "Ik begrijp dat een bedrijf het recht heeft om iemand te ontslagen. Haar werkgever heeft niks illegaal gedaan. Maar ik vraag me af dat een bedrijf dat beweert familiewaarden hoog in het vaandel te dragen een modelwerknemer kan ontslaan die meer dan 20 weken zwanger is van haar eerste kind? Druist dat dan niet in tegen die belangrijke familiewaarden? Nu heeft Stephanie niet alleen geen medische verzekering meer, wat essentieel is tijdens een zwangerschap, maar nu heeft ze ook geen recht op betaald zwangerschapsverlof. "

Ondanks alles voelt Stephanie zich niet slecht over haar keuze om deze sexy foto's te laten nemen. Bria Terry van Wolf & Rose Photography vertelde aan Yahoo Lifestyle: "Ze heeft geen spijt van de shoot, het heeft haar meer zelfvertrouwen gegeven, daarom vond ze het meer dan waard."

