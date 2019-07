Exclusief voor abonnees Heeft muziek invloed op je concentratievermogen? Sophia van den Hoek

01 juli 2019

10u43

Bron: de Volkskrant 0 Psycho Een uur geconcentreerd werken? Dan sluit de een zich op in een geluidsloze kamer, terwijl de ander een koptelefoon opzet en ritmisch meedeint op muziek. Kunnen die deuntjes helpen? En: maakt het uit naar wat voor muziek je luistert?

“Elk muziekgenre kan de concentratie vergroten, of het nou hiphop, hardrock of klassiek is”, stelt Erik Scherder, professor Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en auteur van Singing in the Brain (2017). Hij verwijst naar onderzoek van de Universiteit van Colorado uit 2015, waaruit blijkt dat muzikale ritmes ook delen van het brein positief kunnen beïnvloeden die niet met horen te maken hebben. “Naar welke muziek je luistert doet er niet toe, mits die aan twee eisen voldoet: de muziek moet opgaan in de achtergrond, en degene die er naar luistert moet er bekend mee zijn”, aldus Scherder.

