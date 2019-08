Heeft cocaïne echt zoveel invloed op je gedachten? “Je kan er extremere seksfantasieën van krijgen” Verslavingsdeskundige Helene Key Redactie

20 augustus 2019

14u03

Bron: Dag Allemaal 4 Psycho Een maand na zijn proces achter gesloten deuren en zijn veroordeling voor het ‘verspreiden en produceren van kinderpornografisch materiaal’, gunt Guy Van Sande (56) ons een blik in zijn dossier. En in zijn hoofd. “Drugs halen de meest donkere kant in je naar boven”, zegt Guy Van Sande. De cocaïne die hij initieel nam om te ontspannen, werden meester van zijn gedachten. “Dat kan zeker”, zegt Helene Key van verslavingszorg SolutionS in Dag Allemaal. “Maar door te stoppen met drugs, gaat die drang naar kicks niet vanzelf weg.” Een maand na zijn proces achter gesloten deuren en zijn veroordeling voor het ‘verspreiden en produceren van kinderpornografisch materiaal’, gunt Guy Van Sande (56) ons een blik in zijn dossier. En in zijn hoofd.

Helene Key staat aan het hoofd van verslavingskliniek SolutionS België, waar zowel artsen, psychologen als ervaringsdeskundigen werken. Eén ding wil ze al meteen duidelijk stellen: iedere verslaving is een hersenziekte. Die je daadwerkelijk in de ­hersenen kan waarnemen. “Sommigen zijn er zelfs erfelijk mee belast”, zegt Helene. “Maar dat wil nog niet zeggen dat je het automatisch krijgt.”

Controleverlies

Een hersenziekte. Het toont meteen aan hoe complex de genezing is. Of liever: het ­herstel, want genezen van een verslaving doe je nooit, zo vertelt Helene. “Een verslaving laat immers blijvende schade na. Kort uitgelegd: drugs maken het gelukshormoon dopamine aan. Je krijgt een goed gevoel, maar op termijn heb je altijd méér nodig om dat gevoel te evenaren. Je verliest de controle, je wilt meer, grenzen worden verlegd. En die gewenning zorgt voor een blijvende verandering in de hersenen, het beloningssysteem kent onomkeerbare schade. Daarom is afkicken méér dan alleen maar stoppen. Da’s maar twintig procent van het proces, tachtig procent draait om het psychologische: je gedrag veranderen.”

Op zoek naar kicks

En juist de gedragsverandering is nodig, want het is door de cocaïne dat Guy Van Sande zijn drang naar porno kreeg, zo zegt hij. Steeds extremere porno, tot kinderporno toe. Iets wat niet hoeft te verbazen, volgens Helene Key. “Cocaïne heeft wel vaker een impact op iemands seksuele voorkeur”, zegt ze. “Bij een ­opmerkelijk aantal van onze cliënten die cocaïne gebruiken - niet bij allemaal - zien we dat ze er een uitbundiger seksleven op nahouden. Ook al hebben ze een vaste partner, ze zoeken toch nog andere contacten op of ze hebben extremere fantasieën waarin ze op zoek gaan naar kicks. Iets wat we niet zien bij cannabisverslaafden, bijvoorbeeld.”

En die seksuele fantasieën verdwijnen dus niet zodra de verslaving wegvalt. “Dat vraagt echt een gedragsverandering”, gaat Helene verder. “De persoon zal prioriteiten moeten stellen. Wat wil hij? De kick blijven ­zoeken, of échte liefde in een waardevolle relatie?”

Eenmaal afgekickt blijft het ­levenslang oppassen voor ex-verslaafden, weet Helene Key. “Wie niet genoeg op die gedragsveranderingen werkt, zien we hervallen in een nieuwe verslaving”, zegt ze. “Zo is er een Nederlandse soapacteur die z’n verhaal deed over z’n overwonnen cocaïneverslaving. Alleen zag je nadien dat hij extreem aan het sporten was geslagen. Daarin zie je weer die mateloosheid, dat grenzeloze.” Een waarschuwing waar Guy Van Sande best rekening mee houdt.