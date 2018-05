Heb jij meer last van de warmte dan je buurman? Dit is waarom Redactie

31 mei 2018

08u02

Bron: Trouw 6 Psycho Terwijl jij de hele dag puffend achter je computer zit eens het kwik boven de 25 graden stijgt, zit je collega vlijtig te tokkelen op zijn toetsenbord. Dat hij geen last heeft van de hittegolf en jij in een hoopje miserie verandert, valt volgens experts makkelijk te verklaren. Het hangt namelijk allemaal van je zweetproductie en lichaamsomvang af.

Als de temperaturen stijgen, gaan onze bloedvaten uitzetten, waardoor onze huid meer warmte afstaat. Maar bij tropische temperaturen volstaat dat niet om intern fris te blijven. Dan gaan we dus zweten, waardoor het lichaam sneller afkoelt. Bij 35 graden maak je 150 milliliter zweet per uur aan en zo raak je 650 Watt aan warmte kwijt.



Okselvijvers en afkoelen

Hein Daanen, professor in de thermofysiologie aan de universiteit van Amsterdam, zegt in de Nederlandse krant Trouw dat niet iedereen evenveel zweet produceert. Dat klinkt misschien als een voordeel omdat je dan minder met gênante okselvijvers te maken krijgt, maar zo koel je dus ook niet naar behoren af.



De doorsnee mens heeft tussen de twee en drie miljoen zweetklieren. Wie er minder heeft, zweet minder en blijft het intern warm hebben. Ook kan de aansturing van de zweetklieren de reden zijn waarom je niet van dat oververhitte gevoel afraakt. Een derde factor is de omvang van het lichaam. Een kleine persoon met overgewicht kan minder goed zijn lichaamswarmte aan de omgeving afgeven, omdat de verhouding tussen inhoud en huidoppervlak minder goed zit.



Airco

Oververhitting kan voor veel mensen echt een probleem vormen, ze kunnen simpelweg niet functioneren in warme temperaturen. Daarom voert de professor een betoog voor airconditioning. "We vinden het heel normaal om tijdens de winter de verwarming op te zetten, maar airconditioning heeft een slechte reputatie omdat het erg belastend voor het milieu is. Maar voor wie snel oververhit raakt, is het wel essentieel om te kunnen functioneren."

