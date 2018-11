Heb je een peer- of een rechthoekig figuur? Dit zegt de vorm van je lichaam over je persoonlijkheid

Nele Annemans

21 november 2018

12u41

Bron: Tonic Vice 0 Psycho Mensen, ze bestaan in alle vormen en maten. De ene draagt een vetrolletje meer rond zijn buik, de andere heeft dan weer helemaal geen vormen. En blijkbaar heeft die lichaamsvorm ook een belangrijke invloed op wat anderen van je denken.

In 2007 publiceerde psycholoog Alexander Todorov nog een artikel waarin stond dat de manier waarop mensen de gezichten van anderen beoordelen de winnaars van ongeveer 70 procent van de senator- en gouverneursverkiezingen in de VS konden voorspellen. Volgens hem gebruiken we dus onze eerste indruk om uit te maken wat we over iemands persoonlijkheid denken.

Maar uiteraard kijken we niet alleen naar iemands gezicht, ook het lichaam speelt een belangrijke rol in hoe we over iemand denken. In een nieuw artikel dat verschenen is in het tijdschrift Psychological Science onderzochten enkele onderzoekers welke persoonlijkheidskenmerken geassocieerd kunnen worden met verschillende lichaamstypes.

“Het is al langer geweten dat je lengte en gewicht bepalen hoe anderen over je denken”, vertelt Ying Hu, een wetenschapster in de psychologie aan de universiteit van Texas. “Maar je lichaamsbouw gaat uiteraard over veel meer dan alleen die twee dingen. Mensen kijken bijvoorbeeld ook naar je taille, je vormen en dus je hele figuur om hun eerste indruk op te baseren.”

Ruziezoekend vs. betrouwbaar

Zo onderzochten Yang Hu en haar medewerkers 140 realistische lichaamsmodellen van 70 vrouwen en 70 mannen. Ze ontdekten dat de persoonlijkheidskenmerken die zij als actief beschrijven zoals enthousiast of ruziezoekend meer geassocieerd werden met gevormde lichamen. Passieve eigenschappen zoals betrouwbaar en gemakkelijk in de omgang werden dan weer vaker toegeschreven aan mensen met een rechthoekig lichaam en met minder vormen of zonder een uitgesproken taille.

“Actieve eigenschappen omvatten zowel positieve persoonlijkheidskenmerken zoals extravert, enthousiast en zelfverzekerd zijn, als negatieve zoals prikkelbaar en ruziezoekend”, vertelt ze. “En die actievere persoonlijkheidskenmerken werden zowel eerder aan een peervormige vrouw als een welgevormde man toegeschreven dan aan iemand die een minder uitgesproken lichaamsvorm heeft. We ontdekten ook dat zwaardere mensen vaker geassocieerd worden met minder positieve eigenschappen zoals nonchalance en incompetentie dan slankere mensen.”

Uiteraard zijn onze oordelen onlosmakelijk verbonden met de historische en culturele context waarin we nu leven. In voorgaande tijdperken, waarin voedsel nog schaars was, werden mensen met een voller figuur immers helemaal anders geïnterpreteerd. Zo werden curvy vormen aanzien als een teken van rijkdom en vruchtbaarheid. Onze associaties en percepties van mensen kunnen dus door de jaren heen erg veranderen.

“We hopen dat deze bevindingen mensen helpen te beseffen dat we anderen onbewust afrekenen op hun lichaamsvorm en dat ze daardoor niet zo snel een ongegrond oordeel zullen vellen”, besluit de onderzoekster.