Had Serena Williams een punt met 'seksisme'? "Gebruik dat woord niet zo licht. Je holt het uit." Sabine Vermeiren

10 september 2018

19u32

Bron: Eigen berichtgeving 0 Psycho En plots deed het er niet meer toe wie nu eigenlijk de U.S. Open won. Met één woord verlegde Serena Williams de agenda. 'Seksisme'. De wereld reageert verdeeld. Heeft Serena 'seksisme' gebruikt als bliksemafleider? Heeft ze willen maskeren hoe slecht ze verliest door zich te bedienen van een dankbaar argument dat moeilijk verweer verdraagt? Of net andersom en slaat ze de nagel op de kop?

Voor wie het dit weekend miste: zaterdagmiddag, Queens New York. In het Billie Jean King National Tennis Center wordt de finale gespeeld van de U.S. Open. Het gaat tussen Serena Williams en de Japanse Naomi Osaka. Voor Williams staat er veel op het spel: ze kan het record evenaren van meeste grandslamtitels ooit. Vierentwintig. Maar het loopt anders: Williams krijgt van de scheidsrechter achtereenvolgens drie waarschuwingen. De eerste omdat haar coach haar aanwijzingen geeft - mag niet in het tennis. De tweede omdat ze furieus haar racket tegen de grond slaat. De derde omdat ze furieus wordt over de eerste. Het kost haar twee punten en een game. En uiteindelijk ook de match. Met nog een boete erbovenop voor al dat wangedrag.

