Haalt het dertiende sterrenbeeld,‘de Slangendrager’, onze klassieke horoscoop overhoop? Valerie Wauters

04 september 2020

14u09 1 Psycho De dierenriem uit onze klassieke horoscoop telt twaalf sterrenbeelden. Maar zo nu en dan duiken er speculaties op over een dertiende sterrenbeeld, Ophiuchus of ‘de Slangendrager’. Wat weten we over die nieuwkomer en zorgt hij ervoor dat jouw sterrenbeeld opschuift in de dierenriem?

Eens om de zoveel tijd duiken er nieuwsberichten op over het bestaan van een dertiende sterrenbeeld op de dierenriem: Ophiuchus of de Slangendrager. Dat zorgt voor ophef en verwarring, want wie zich ook maar een beetje identificeert met zijn sterrenbeeld, wil écht niet te horen krijgen dat dat sterrenbeeld fout is. Om goed te begrijpen waarom de Slangendrager alles overhoop zou gooien, moeten we eerst even kaderen hoe onze Westerse horoscoop ontstond.

Sinds de Babyloniërs

De oorsprong van de dierenriem zoals wij hem kennen en gebruiken, gaat ongeveer 2500 jaar terug. Toen verdeelden de Babyloniërs de hemel in 12 verschillende secties die toevallig samenvielen met de 12 maanden op de kalender. Ze merkten een duidelijk verband op tussen de positie van de sterrenbeelden aan de hemel en de beweging van de zon, en zo werden de 12 tekens geboren.

Aan elk van die sterrenbeelden werd een verhaal uit de Griekse mythologie verbonden. Zo vertelt het sterrenbeeld Vissen het verhaal van Aphrodite en Eros, die door Zeus in vissen werden veranderd om te ontsnappen aan en hachelijke situatie. Het verhaal van tweelingbroers Castor en Pollux wordt dan weer opgehangen aan het sterrenbeeld Tweelingen.

Het waren diezelfde Babyloniërs die op datzelfde moment ook het sterrenbeeld Ophiuchus ontdekten. Maar omdat dit niet precies in een van de twaalf vakjes van de kalender paste, besloten ze het uit de dierenriem te laten. Nochtans heeft ook dit sterrenbeeld een intrigerend verhaal te vertellen. Ophiuchus zou immers de god Apollo vertegenwoordigen die een gevecht aangaat met de slang die het orakel van Delphi bewaakt. Vandaar komt meteen ook de Nederlandstalige vertaling van het sterrenbeeld, ‘de Slangendrager’.

De Slangendrager verdween vervolgens grotendeels in de vergetelheid, tot NASA in 2016 een artikel publiceerde waarin een dertiende sterrenbeeld werd genoemd. Dat sterrenbeeld ligt tussen de Schorpioen en de Boogschutter, dus ergens tussen 29 november en 17 december, en zorgde toen, en nu nog steeds, voor paniek en verwarring bij astrologiefans. De overgrote meerderheid had nog nooit gehoord van dat fameuze dertiende teken en vroeg zich dan ook af of het een invloed zou hebben op hun horoscoop.

Invloed op onze horoscoop

Betekent de ontdekking van een dertiende sterrenbeeld dat onze klassieke horoscoop er anders moet uitzien en je astrologische zonneteken opschuift? Dit zou dan immers de nieuwe astrologische dierenriem zijn:

Geboren tussen 20 januari tot 16 februari: Steenbok

Geboren tussen 16 februari tot 11 maart: Waterman

Geboren tussen 11 maart tot 18 april: Vissen

Geboren tussen 18 april tot 13 mei: Ram

Geboren tussen 13 mei tot 21 juni: Stier

Geboren tussen 21 juni tot 20 juli: Tweeling

Geboren tussen 20 juli tot 10 augustus: Kreeft

Geboren tussen 10 augustus tot 16 september: Leeuw

Geboren tussen 16 september tot 30 oktober: Maagd

Geboren tussen 30 oktober tot 23 november: Weegschaal

Geboren tussen 23 november tot 29 november: Schorpioen

Geboren tussen 29 november tot 17 december: Slangendrager

Geboren tussen 17 december tot 20 januari: Boogschutter

Maar no worries: deze ‘nieuwe’ sterrenbeelden kan je meteen weer vergeten, want de Slangendrager verandert niks aan onze Westerse horoscoop, stelt NINA-astrologe Ester van Heerebeek-Spijkers. Het dertiende sterrenbeeld bestaat wél echt en heeft in de astronomie altijd al deel uitgemaakt van de ‘ecliptica’, of de baan die de zon aflegt langs de sterren aan de hemelbol. “De Slangendrager wordt door astronomen erkend als het dertiende sterrenbeeld. Maar astronomie en astrologie zijn twee heel verschillende vakgebieden”, verduidelijkt Ester. Astronomie is de wetenschappelijke studie van sterren, astrologie is een manier om ons leven of gebeurtenissen op aarde in verband te brengen met de stand van de hemellichamen. Astrologie baseert zich wel op de sterren en de astronomische sterrenbeelden, maar heeft verder dus niks met wetenschappelijke sterrenkunde te maken – en streeft daar ook niet naar.

De bottomline: onze Westerse astrologie werkt met een eigen systeem. Eentje dat bewust al sinds de Babyloniërs een weloverwogen selectie van twaalf sterrenbeelden of zonnetekens hanteert. Waarvan eentje dus door de stand van de sterren op jouw geboorte aan jou wordt toegeschreven. “Slangendrager of niet, aan de indeling van de dierenriem zoals Westerse astrologen hem gebruiken voor je horoscoop, verandert niets. Alleen de Vedische of de Indiase astrologie werkt met de Slangendrager, omdat zij met een ander astrologisch systeem werken.” Zij berekenen hun horoscopen op de stand van de maan, terwijl wij hier in het Westen afgaan op de stand van de zon. Vandaar: je zonneteken. En dat blijft dus helemaal onaangeroerd.