Griezelen met Halloween: daarom hou jij (niet) van horrorfilms Liesbeth De Corte

30 oktober 2018

15u31 0 Psycho Halloween staat voor de deur. Sommige mensen vieren deze griezelige feestdag met een horrorfilm. Anderen gruwelen dan weer bij het idee alleen al. Hoe komt het eigenlijk dat sommige mensen zich zo graag de stuipen op het lijf laten jagen terwijl anderen dit vreselijk vinden?

Het lief is in zijn nopjes. Niet moeilijk, want zijn favoriete feestdag komt er zowaar aan: Halloween. U moet weten dat hij verzot is op horrorfilms. Van klassiekers als The Shining en Dawn of the Dead tot over the top horrorkomedieseries als Ash vs. Evil Dead. En elke week probeert hij me te overtuigen om gezellig mee naar zulke bloederige scènes te kijken, tevergeefs uiteraard. Ik durf eerlijk toegeven dat ik niet bepaald een onverschrokken type ben. Die verdeeldheid beperkt zich niet tot onze leefkamer. Oftewel ben je er dol op, oftewel vind je het vreselijk.

Horrify

Desondanks lijkt horror wel steeds populairder te worden. De griezelreeks American Horror Story is momenteel bezig aan z’n achtste seizoen en ook op Netflix weet het genre te scoren. Denk maar aan Stranger Things of het gloednieuwe The Hauning of Hill House. Vandaag is er zelfs een nieuwe streamingdienst gelanceerd: Horrify. Een soort Netflix voor griezelfans dat zich focust op ‘bloedstollende en angstaanjagende films, series en alles wat met horror te maken heeft’. Dat laatste heeft natuurlijk te maken met de tijd van het jaar, maar je kan wel zeggen dat zombies, afgehakte hoofden of suggestief krakende vloeren een zekere aantrekkingskracht uitstralen. En bij sommigen werkt die aantrekkingskracht, bij anderen niet.

Bij sommige mensen helpt het genre zelfs om te ontspannen. Zo verklapte niemand minder dan Lady Gaga recent nog in een video-interview met Vogue dat ze helemaal relax wordt door te kijken naar horror. “Dat geloof ik best", reageert psycholoog Pieter-Jan De Schryver. Hij beweert dat er ook een héél simpele verklaring is waarom je graag teruggrijpt naar films die je hartslag de hoogte injagen. Je persoonlijkheid. “Sommige mensen griezelen gewoon graag. Ze vinden angst leuk. Dat is bijvoorbeeld ook de reden dat ze graag pretparken bezoeken en in rollercoasters kruipen”, legt hij uit.

“Het hangt allemaal af hoe je met angst omgaat, hoezeer jij uit je comfortzone durft te komen en of je gevoelig bent.” Sommigen krijgen een energieboost wanneer ze verschieten en kicken daarop, anderen hebben dan weer het gevoel dat ze de controle verliezen en kunnen een paniekaanval krijgen. Nog andere mensen kampen met hoogsensitiviteit en zijn extreem gevoelig aan prikkels uit hun omgeving. Zij kunnen daardoor ook heviger reageren op schokkende beelden.