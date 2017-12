Goedele Wachters over haar respect voor Mariska: "4 dagen later zou je borst geamputeerd worden, tegelijk was je zo positief ingesteld" NINA redactie

16u01 0 Filip Van Roe Psycho Welke vrouw heeft ons dit jaar geraakt? Ontroerd? Geïnspireerd? Méér dan 15.000 NINA-lezers maakten hun keuze: VTM-kok Sandra Bekkari, presentatrice Bieke Ilegems, VRT-nieuwsanker Goedele Wachters en topturnster Nina Derwael. Deze bekende coverdames zetten op hún beurt een bijzonder iemand in de kijker. Ook in het laatste NINA-magazine van 2017: een supersnel én superlekker kerstmenu, de mooiste feestkledij en enkele lezers die dit jaar een wel héél bijzondere kerst vieren.

Goedele Wachters vierde haar tiende jaar als nieuwsanker op de VRT. Dit jaar ontmoette ze Mariska van der Voort: een jonge vrouw met borstkanker die haar ziekte met de nodige humor te lijf gaat. "Haar verhaal en haar optimisme lieten me niet meer los," zegt Goedele.

MARISKA: "Mijn man drong aan: 'Kom op, spreek Goedele aan. Zij is meter van Kom Op tegen Kanker. Kom, kom,.' En ik dacht: laat dat mens gerust, die heeft al genoeg aan haar hoofd en ze is nu eindelijk eens een avondje weg. Maar mijn man gaf niet op en stuurde me richting Goedele."

GOEDELE: "Het was meteen een fijn gesprek, al voelde ik de shock zo gangen. Het was een heftige periode: vier dagen later zou je je borst laten amputeren. Tegelijk zag ik jouw positieve ingesteldheid, jouw humor, alsook de liefde tussen jou en je man. Ik was enorm ontroerd door die ontmoeting. En ik ben blijven meeleven."

MARISKA: "Ik lag in het ziekenhuis, na de operatie, toen je me plots een bericht stuurde. Je had mijn nummer via via opgesnord. Dat heeft me echt wel geraakt."

GOEDELE: "Ik kan het niet verklren, maar jouw verhaal liet me niet los."

