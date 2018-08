Goede voornemens al vergeten? Dit is het ideale moment om ze nieuw leven in te blazen

Valérie Wauters

27 augustus 2018

10u05

We zijn bijna negen maanden ver gevorderd in het jaar, dus niemand zal er vreemd van opkijken dat je je goede voornemens inmiddels weer hebt laten varen. Gelukkig krijg je nu een nieuwe kans om de draad weer op te pikken, want september is blijkbaar de ideale maand om nieuwe goede voornemens te maken. Dit is waarom.

1 januari heeft vaak een soort van magische bijklank. De start van een nieuw jaar betekent voor velen onder ons meteen ook een propere lei. Een nieuw begin om te worden wie je maar wilt. Een betere, slankere versie van onszelf worden is voor velen onder ons dan ook dé droom die we in het daaropvolgende jaar willen waarmaken.

Helaas. Maar al te vaak beseffen we al snel dat het niet zo makkelijk is, en dat ook in een nieuw jaar er vaak nog obstakels opduiken die het waarmaken van onze goede voornemens in de weg staan. Gelukkig is er nu september. De maand na de zomervakantie heeft dezelfde magische bijklank van een nieuwe start. Ideaal om je goede voornemens dus niet pas in januari waar te maken, maar nu al.

Dit komt omdat september iets is wat onderzoekers een ‘oriëntatiepunt in de tijd’ noemen. De start van het nieuwe schooljaar en het einde van de zomervakantie bieden een houvast om opnieuw te kunnen beginnen. September heeft daarom de kracht om ons uit onze dagelijkse sleur te trekken en een nieuwe start te maken. Eentje waarin het waarmaken van onze goede voornemens plots wel haalbaar blijkt. Want zeg nu zelf: zijn de saaie maanden voor de feestdagen niet hét ideale moment om de beste versie van jezelf te proberen worden?