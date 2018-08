Goed gefeest gisteren? Daarom maakt dansen je gelukkiger Tatjana Peeters

19 augustus 2018

Je kan niet ontkennen dat een avondje dansen niets met je doet. Je voelt je in hogere sferen en kan er niet genoeg van krijgen. Ook de dag nadien lijkt het of je de wereld aankan. Maar hoe komt dat toch?

Professor dokter Marc Leman, musicoloog aan de UGent, gaf in Universiteit van Vlaanderen drie wetenschappelijke redenen waarom we bij het dansen in een ander bewustzijn komen dan dat van ons dagelijkse leven. Wij zetten ze even voor je op een rijtje:

1. Het cognitieve fenomeen: het ritme van de muziek is voorspelbaar

Elk nummer heeft een bepaald ritme, een beat. Tijdens het luisteren naar muziek maken onze hersenen constant berekeningen, waarbij we zogenaamd het ritme voorspellen en daarop bewegen. We krijgen het gevoel dat we controle hebben over de muziek en dus ook over onze omgeving. Dat gevoel van controle geeft ons kracht.

2. Het lijfelijke fenomeen: dansen zorgt voor lichamelijke interactie

De uitdrukking van ons lichaam is volgens Charles Darwin een biosignaal. Dit wil zeggen dat we op onze expressieve lichamelijke uitdrukking een expressieve respons verwachten. Stel: je danst de benen van onder je lijf en overhaalt je partner om hetzelfde te doen. Het lukt je om hem op de dansvloer te krijgen waardoor jullie nu samen dansen. Dat gevoel van lichamelijke / sociale interactie maakt je gelukkig.

3. Het biologische fenomeen: dansen maakt chemische stoffen vrij

Dansen is een fysieke inspanning waarbij chemische stoffen als hormonen en neurotransmitters vrijkomen. Je raakt opgewonden en krijgt het gevoel dat je de hele wereld aankan. Alleen al om die reden werkt dansen verslavend.