Gespierd of net niet: hoeveel je uiterlijk vertelt over je persoonlijkheid NA

20 februari 2019

16u34

Bron: Tonic Vice 0 Psycho Al lang heerst het idee dat je uiterlijk een invloed heeft op hoe anderen je zien. Maar klopt het ook dat sterke mannen er agressiever uitzien en dat aantrekkelijke vrouwen energieker? Psycholoog Christoph von Borell deed er onderzoek naar.

Er bestaan volgens Christoph von Borell, psycholoog aan de universiteit van Goettingen in Duitsland, heel wat stereotypen. “Sterke mannen en fysiek aantrekkelijke vrouwen associëren we vaak met eigenschappen als boos, agressief, extravert en energiek. Iemand die klein en rond is, wordt dan weer vaker gezien als vriendelijk en vrijgevig.” Maar heeft ons uiterlijk echt zo’n grote invloed op hoe anderen ons zien?

Uit de nieuwe studie van Borell en zijn collega’s, die verscheen in het tijdschrift Evolution and Human Behavior, hangt dat blijkbaar voor een deel af van je geslacht. “Het lijkt erop dat fysieke aantrekkelijkheid bij vrouwen niet zoveel invloed heeft op hoe andere mensen kijken naar hun persoonlijkheid. Dat komt hoogstwaarschijnlijk omdat andere aspecten van vrouwen, zoals bijvoorbeeld of ze intelligent of grappig zijn, ook een belangrijke rol spelen”, vertelt Borell.

Bij mannen vonden ze daarentegen wel een verband. Zo zouden mannen die er sterk en gespierd uitzien als assertiever en energieker gezien worden. Kleine mannen zouden er dan weer gezelliger uitzien dan hun lange tegenhanger.

Volgens Borell kan het ook zijn dat mensen expres hun uiterlijk aanpassen om hun gedrag te compenseren. “Mensen die zich ondergewaardeerd voelen kunnen dat vaak proberen te compenseren door hun extravert te gaan kleden. Mannen hebben dat evenwel niet nodig. Zij kunnen door hun uitstraling al bepaalde persoonlijkheidskenmerken benadrukken.”