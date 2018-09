Generatie ongelukkig: burn-out maakt steeds jongere slachtoffers Nathalie Tops

21 september 2018

13u50 0 Psycho "Als we niet ingrijpen, komt er een tsunami van burn-outs op ons af". Dat is de opvallende conclusie van een nieuwe oriëntatiestudie naar het fenomeen. Het burn-outrisico bij generatie Z, oftewel de 8- tot 23-jarigen van vandaag, blijkt immers alarmerend hoog.

"We kunnen naar generatie Z verwijzen als burning boomers: de generatie wordt namelijk gedefinieerd door een aantal kenmerken die, als niet wordt opgelet, een risico op burn-out kunnen vormen bij het betreden van de arbeidsmarkt", stelt Willemijn Van Dommelen resoluut. In opdracht van haar vzw ’t Hart voor Iedereen, een organisatie die mensen met psychosociale problemen ondersteunt, deed trendbureau Trendwolves onderzoek naar het burn-outrisico bij de werknemers van morgen, oftewel Generatie Z.

Dat millennials (de huidige 24- tot 38-jarigen) vaak last hebben van burn-out en depressie, was al even bekend. Met dank aan de cocktails van prestatiedruk, hoge verwachtingen, faalangst en stress die ze dagelijks voorgeschoteld krijgen. Maar de generatie die na hen komt, Generatie Z, is er dus zo mogelijk nog erger aan toe. Daarom vindt Van Dommelen dat we de focus moeten verschuiven. "Nu zien we de jongste slachtoffers van overmatige stress over het hoofd. Een kwart van de studenten in Nederland zou nu al met burn-outverschijnselen kampen, en een op de zeven heeft last van ernstige angst- en depressieklachten."

Andere, meer stresserende tijden

Wat deze generatie jongeren dan zo gevoelig maakt voor de gezondheidsepidemie van deze tijd? Ten eerste doet de huidige economische onzekerheid zijn duit in het zakje, stelt het rapport van Trendwolves. Terwijl millennials nog geloofden dat ‘the sky the limit’ was, zijn hun nakomers realistischer. "Ze geloven nog steeds dat ze alles kunnen krijgen wat ze willen, maar menen dat ze hier wel hard voor moeten werken. Generatie Z is bijgevolg een heel ambitieuze en ondernemende generatie die een balans zoekt tussen de me- en we-componenten: ze zijn individualistisch en beseffen dat ze het heft en dus hun geluk in eigen handen moeten nemen - een idee dat leidt tot stress en druk."

Ten tweede speelt de snel veranderende technologie een rol. De Gen Z’er heeft nooit een wereld zonder internet gekend. Daardoor wordt rust een steeds schaarser goed: deze ‘always on’-generatie zou door overmatig smartphonegebruik vaak slechter slapen, wat hen vatbaarder maakt voor depressie.

Ten derde ligt er erg veel druk op hun jonge schouders. De juiste studiekeuze maken, tussen het studeren door ook nog tijd vinden om aan een uitgebreid CV te timmeren om zich te onderscheiden van de rest, studentenwerk doen om het studiegeld te betalen én een succesvol sociaal leven tonen aan de vele volgers op sociale media: de tijd dat je enkel op tijd en stond in de aula verwacht werd, ligt voorgoed achter ons. En dat heeft zo zijn effect op de student van tegenwoordig, lezen we in het rapport. "Die studiestress uit zich volgens het recente onderzoek van Hogeschool Windesheim niet alleen in emotionele uitputting, maar ook in zelfmoordgedachten bij één op de vijf studenten - en alcoholmisbruik - bijna negen op de tien studenten drinkt ‘risicovol’. En om aan de hoge verwachtingen te voldoen, probeerde 9 procent van de Belgische studenten volgens een studie van de VAD ooit stimulerende medicatie uit om beter te presteren op school."

De nood aan preventie dringt zich dan ook op. Het kabinet van federaal minister Maggie De Block (Open Vld) liet al weten de studie ernstig te nemen.