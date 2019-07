Gelukkige mensen zoeken contact met vreemden, droevige mensen met vrienden en familie Margo Verhasselt

Van een babbel met die vriendelijke man in de bakker tot een belletje met je beste vriendin op de bus. Die gesprekken mogen dan wel enorm casual lijken, ze zouden wel eens meer kunnen betekenen. Een nieuw onderzoek toont immers aan dat wanneer we gelukkig zijn we vaker contact zoeken met vreemden en nieuwe mensen.

Wanneer we ons niet goed in ons vel voelen daarentegen, gaan we ons omringen met onze beste vrienden en familieleden. Mensen zijn sociale beestjes en hebben interacties en relaties nodig om zich voldaan te voelen en om zo hun mentale gezondheid te onderhouden. Al toont een studie van de universiteit van Harvard aan dat we geluk op andere manieren opzoeken naarmate onze eigen gemoedstoestand.

Zo zagen de onderzoekers dat jezelf afzonderen een typisch symptoom van depressie is, maar ook voorkomt wanneer we ons enorm goed voelen. Ze hielden 30.000 mensen voor een maand in de gaten. Op een willekeurig moment doorheen de dag hielden ze contact met de proefpersonen via een app. Via berichtjes vroegen de onderzoekers aan de proefpersonen hoe ze zich voelden, wat ze aan het doen waren en bij wie ze op dat moment waren. Dankzij die informatie konden ze zien hoe tijd doorbrengen met een persoon of alleen zijn een invloed had op het geluk van de proefpersoon.

De onderzoekers bekeken hoe leuk de activiteiten van de deelnemers waren en hoe hun persoonlijkheid eruitzag. Ze ontdekten dat wanneer mensen zich slecht voelden aan het begin van de dag, ze vaker tijd gingen doorbrengen met hun vrienden en familie. Mensen met een goed humeur daarentegen gingen niet op zoek naar evenveel comfort en gingen lastige situaties niet uit te weg, en dat maakte hen aan het einde van de rit ook niet ongelukkiger. “Sociale relaties zijn essentieel voor geluk, en geluk zou sociale relaties dan weer bevorderen”, schrijven de auteurs.