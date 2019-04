Geike neemt een nieuwe start: “Het naïeve ben ik kwijt, de speelsheid niet” Redactie

05 april 2019

15u22 0 Psycho Op een steenworp van haar veertigste voelt Geike Arnaert zich zelfverzekerder dan ooit. Als vrouw die goed in haar vel zit, en al helemaal als zangeres op het podium. Een van ’s lands schoonste stemmen kijkt niet langer achterom. Alleen nog vooruit. Met de glimlach. “Ik neem een nieuwe start.”

Ze houdt niet van interviews – “Ik vind het zenuwslopend” – en dat vertaalt zich tijdens ons gesprek in gefrunnik aan mouwen, handen die geen blijf weten met zichzelf, en zinnen die starten en staken. Maar wie iets verder piept dan haar verlegenheid, treft een zachte vrouw die graag lacht. De zangeres – in een vorig leven de gouden stem van Hooverphonic – staat opnieuw te blinken op het podium. Na een succesvolle passage met BLØF – hun ‘Zoutelande’ won de MIA voor Hit van het Jaar – laat ze nu een nieuw soloalbum op de wereld los. “Ik ben er trots op en ik ben klaar om kritiek te slikken als die er komt.” Het volledige interview lees je morgen in NINA of op nina.be. Benieuwd naar de shoot? De behind-the-scenes bekijk je hier.

