Geena Lisa, Martine Prenen & Claudia Van Avermaet doen boekje open over pure levenslust Liesbeth De Corte

25 mei 2018

15u42 0 Psycho Van top tot teen lekker in je vel op je dertigste, veertigste of vijftigste? Claudia Van Avermaet (36), Geena Lisa (45) en Martine Prenen (54) weten hoe het moet. Ze schreven er zelfs alle drie een boek over. Hoog tijd voor een gesprek in galop: "Wij worden niet beter met de jaren. Wij worden goddelijker."

Forevever Young van Martine, Powerboost van Claudia en Lust for (mid)life van Geena Lisa. Zet die drie samen in je boekenkast en je kan de wijde wereld aan. Alle drie schrijven ze met kennis van zaken: Martine is opgeleid tot gezondheidscoach, Claudia is onder meer personal coach en Geena Lisa is cognitieve gedragstherapeut en stress- en burn-outcoach. Daarnaast zijn ze alle drie gewoon hardwerkende vrouwen, zoekende moeders en partners in prille of lange liefdesrelaties. Alle drie staan ze pal in het leven, met rechte rug, borst vooruit en een mening zo sterk als een paard - dat kan je morgen zelf ontdekken in NINA.

Wat lees je nog meer in NINA?

- Ook de mode is wild van de zee

- Buitenlands talent maakt hier het mooie weer

- Tropische producten brengen je in de juiste vakantiesfeer

- Nu te koop bij Bel&Bo: NINA's zomercollectie

- Sneller klaar met de keukentrucs van Sandra Bekkari