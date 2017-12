Geen grap: ook goudvissen kunnen een depressie krijgen ND

Bron: New York Times 8 Kevin Horstmann / unsplash . Psycho Een gelaagde persoonlijkheid zoals Nemo in de Pixarfilm mag dan wel lichtelijk overdreven zijn voor een vis. Toch zijn de diertjes complexer dan we denken én kunnen ze ook in een depressie sukkelen, zo vertelt professor biologie Julian Pittman aan The New York Times.

"Zebravisjes die in een nieuw aquarium worden gezet en naar de bodem zakken zijn waarschijnlijk verdrietig of depressief. De vissen die enthousiast de bovenkant van de kom gaan verkennen, zijn dat niet," weet biologieprofessor Julian Pittman van de Amerikaanse Troy University. Tot zover de simpele diagnose om een depressie bij een vis vast te stellen.

Een vissendepressie is onmogelijk te vergelijken met die van een mens, maar Pittman is er wel van overtuigd dat de beestjes een dankbare bron zijn voor neurowetenschappers. "De neurochemie tussen vissen en mensen is bijna beangstigend vergelijkbaar," vervolgt Pittman. De biologe ontwikkelt nieuwe medicatie tegen depressie en test die uit op zebravisjes. "We zien vissen als eenvoudige dieren, maar daarmee doen we hen oneer aan."

Zelf een depressieve vis thuis rondzwemmen? Zorg er dan voor dat ze zich bezig kunnen houden, door obstakels waar ze tussen kunnen zwemmen en allerlei voorwerpen om te ontdekken. Net zoals bji mensen kan ook bij vissen actief blijven zorgen voor een boost in hun mentale gezondheid. "Een simpele bokaal is voor een goudvis de slechtst denkbare situatie. Kies voor een aquarium dat groot genoeg is, met veel planten en accessoires."