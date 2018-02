Geen budget voor een tripje naar de zon? Deze 'lichtbril' helpt je van die winterdip af ND

09 februari 2018

Bron: VRT 11 Psycho December en januari waren extreem donkere maanden en dat heb je misschien wel gevoeld aan je gemoedstoestand. Een gebrek aan licht maakt ons somberder en kan tot depressie leiden, legde psychiater Dirk De Wachter gisteren uit in Van Gils & Gasten. Hij bracht daarvoor ook een oplossing mee: een 'lichttherapiebril', die ons van die winterdip af moet helpen.

Dat we niet bepaald vrolijk worden van donkere, korte dagen, is al langer bekend. Wie kampt met seasonal affective disorder is daar nog eens extra gevoelig aan en kan tijdens de lange wintermaanden kampen met depressieve gevoelens. "Er is een objectief meetbaar verband tussen licht en depressie," vertelde psychiater Dirk De Wachter gisterenavond in Van Gils & Gasten. "Daarom dat er in noordelijke streken meer depressies voorkomen dan in zuidelijke streken."

Therapie door middel van een bril

Een tripje naar de zon tussendoor kan soelaas bieden, maar helaas is dat praktisch en financieel gezien niet voor iedereen weggelegd. In noordelijke gebieden wordt al gebruik gemaakt van 'lichtbakken' als therapie, waar mensen worden blootgesteld aan een bepaalde hoeveelheid licht om hun depressieve symptomen in te perken. De Wachter bracht een nog praktischer alternatief mee naar de televisiestudio: een lichttherapiebril, die je een halfuurtje per dag op je neus kan zetten om je sombere humeur een boost te geven.

2.500 lux

De bril bestaat uit LED-lampen die een sterk licht afgeven van ongeveer 2.500 lux. Op sombere dagen bij ons krijg je slechts 1.000 lux binnen - gesteld dat je al buiten komt - waar dat op een zonnige dag zo'n 100.000 lux is. In een kantoor is de lichtsterkte een bedroevende 500 lux. Door deze lichtbril een halfuurtje per dag op te zetten, kan je de blootstelling aan lux verhogen. "Het geeft hetzelfde effect als medicatie tegen een depressie," verklaart De Wachter. "Ongeveer 10 à 20 procent van de depressies kunnen met seizoenen in verband worden gebracht. Dan is zo'n bril een goede methode voor wie zich geen reis naar een zonnige bestemming kan permitteren."

Zoveel mogelijk buiten komen

Goedkoop is de bril niet, want hij wordt voorlopig niet terugbetaald en kost zo'n 250 euro. Wie even zoekt op het internet, vindt makkelijk online enkele exemplaren terug. Volgens actrice Tania Van der Sanden, die de bril mocht uitproberen bij Van Gils & Gasten, is het dat prijskaartje in elk geval wel waard. "Wonderlijk!", vond zij na een korte sessie uitproberen. Studiogaste Fatma Taspinar was iets minder enthousiast: "Ik krijg er hoofdpijn van," klonk het. Enkel last van een bescheiden winterdipje? Probeer dan zoveel mogelijk buiten te komen overdag, ook op donkere dagen, tipt De Wachter nog.