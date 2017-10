Gedaan met snelle douches: waarom je op maandagmorgen beter een bad neemt SV

Bron: BBC 4 Thinkstock Psycho Brits parlementslid Tim Loughton verbaasde vriend en vijand toen hij tijdens een radio-interview bekende dat hij iedere dag begint met een lang bad. En daar is hij niet alleen in. Ook Winston Churchill zat 's morgens liever in bad dan dat hij onder de douche sprong. Maar heeft zo'n bad nu echt meer voordelen dan een snelle douche?

"Ik lees de krant, ik doe al wat werk, maar ik orden ook mijn gedachten wanneer ik in bad zit," zo vertelde Loughton aan BBC. "Dé grootste oorzaak van stress is de uitvinding van de douche," aldus de politieker. En misschien is daar wel degelijk wat van aan. Dé reden waarom de meesten onder ons op zondag of een luie avond af en toe in bad springen, is omdat het ons helpt ontspannen. Omdat je niet veel anders om handen hebt, verplicht zo'n bad je als het ware tot me-time. En zelfs al is het maar een halfuurtje: dat kan wel degelijk wonderen doen.

Moeten we dan net als Loughton iedere ochtend een extra uurtje vrijmaken om in bad te gaan? Gelukkig niet. Een douche is en blijft nu eenmaal de efficiëntste oplossing om proper de deur uit te gaan. Maar wie opziet tegen de lange werkdag of nog even alles op een rijtje wil zetten voor die belangrijke meeting, kan dat net zo goed in de badkuip doen. Bovendien zorgt een bad ervoor dat je lichaamstemperatuur de hoogte ingaat, de bloedcirculatie verbetert, het stresshormoon cortisol afneemt én dat er endorfines vrijkomen in je lichaam. Kortom: je kan helemaal stress-vrij aan de dag beginnen. En dat is op een druilerige maandag als vandaag al heel wat.