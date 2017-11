Gebouwen, monumenten en plaatsen in ons land kleuren oranje om geweld tegen vrouwen aan te kaarten Timon Van Mechelen

16u00 0 Foto Rutger Lievens De watertoren in Aalst kleurt de komende dagen oranje. Psycho 1 op 3 vrouwen in de wereld is slachtoffer van lichamelijk of seksueel geweld. Om de aandacht te vestigen op dat probleem organiseert vrouwenorganisatie Zonta de actie 'Orange Your City' in het kader van de campagne ‘Zonta Says No To Violence Against Woman’. Een aantal officiële Belgische plaatsen, monumenten en gebouwen kleuren daarom vanaf vandaag tot 10 december oranje.

Geweld tegen vrouwen en meisjes is volgens Zonta één van de meest geschonden mensenrechten op wereldvlak. Om dat tegen te gaan stimuleert de Verenigde Naties al vanaf 1991 organisaties om sensibiliserings acties te organiseren met als doel een einde te maken aan het geweld. Zonta, een wereldorganisatie met meer dan 30.000 vrouwelijke leden, is daar één van.

Dit jaar zijn de Zonta Clubs er voor het eerst in geslaagd om een aantal officiële instanties te sensibiliseren voor de ‘Orange Your City’-actie in het kader van de internationale campagne ‘Zonta Says No To Violence Against Woman’. Vanaf 25 november tot 10 december worden zowel in grote als in kleinere steden officiële gebouwen, monumenten en plaatsen in het oranje verlicht of getooid. Onder andere het Sportpaleis en het Vlinderpaleis in Antwerpen, het Brusselse stadhuis, het casino in Oostende en de Rijselsepoort in Ieper doen mee.

“We zijn ervan overtuigd dat er nog een lange weg af te leggen is vooraleer het geweld tegen vrouwen overal ter wereld ophoudt, maar dankzij de medewerking van diverse lokale instanties krijgt de actie nu ook in België een platform aangeboden. Dit jaar zal de ‘Orange the World’-campagne voor het eerst ook in België niet onopgemerkt voorbij gaan, daar zijn we heel trots op,” vertelt Griet De Prycker van Zonta.

Vanaf 17 uur kleurt het Brusselse stadhuis #oranje in het kader van #OrangetheWorld. @StadBrussel steunt zo de strijd tegen geweld op vrouwen en meisjes #verenigdenaties pic.twitter.com/IFCsfiVZ6J Els Ampe(@ ElsAmpe) link

Vandaag is het de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. #OrangeTheWorld pic.twitter.com/XosXnHLnuR Europees Parlement(@ Europarl_NL) link