Gebiologeerd: daarom praten we met dezelfde stem tegen een baby als tegen onze hond

Elke week praten we je bij over een ander deel van ons wonderlijke lijf Nele Annemans

06 maart 2019

08u56

Bron: Mental Floss 0 Psycho “Helabaaa! Wie is mijn kleine lieverdje?! Jaaa, dat ben jij!’ Klinkt bekend in de oren? Zelfs als je zelf nog nooit zo tegen iemand gesproken hebt, hoorde je het vast wel al een kersverse mama tegen haar baby zeggen of een vriendin tegen haar fluffy viervoeter. Maar hoe komt het nu dat we hetzelfde praten tegen een baby als tegen een hond?

Enkele linguïsten bestudeerden de manier waarop mensen tegen zowel baby’s als huisdieren praten en vonden daarbij enkele opvallende gelijkenissen. Zo gaan we zowel tegen ons favoriete huisdier als onze pasgeborene een hogere toonhoogte aannemen, langzamer articuleren, sterkere klemtonen leggen en eenvoudigere woorden en zinnen gebruiken.

Maar waarom doen mensen dat? Bij baby’s geloven sommige onderzoekers erin dat die andere aanspreektoon nuttig kan zijn voor hun taalontwikkeling. Ouders zouden immers bewust of onbewust bepaalde klemtonen leggen en proberen de aandacht van hun kinderen vast te houden, wat kinderen helpt een taal te leren. Toch wordt er niet in elke cultuur gebruik gemaakt van dit soort van babyspraak en die baby’s blijken even goed in staat om een taal aan te leren, of je nu gewoon tegen hen praat of op een hoge, bijna zangerige toon.

Zeker als kinderen hun eerste woordjes en zinnen beginnen te vormen, kunnen ouders of zorgverleners al eens overdrijven. De neiging van volwassenen om te zingen tegen kinderen, lijkt dan niet zozeer veroorzaakt door de drang om de kinderen te leren praten, maar eerder doordat de persoon tegen wie we praten onze taal niet begrijpt.

Babymodus bij honden

En dat lijkt ook de reden waarom we deze stem ook gebruiken bij honden. We weten maar al te goed dat ze niet plots zullen antwoorden, maar toch kunnen we onszelf niet tegenhouden om ook in babymodus te gaan.

Uit een onderzoek dat gepubliceerd werd in het tijdschrift Proceedings of the Royal Society B blijkt zelfs dat mensen een hogere toon aanslaan, alleen door nog maar naar foto’s van honden te kijken. Al was het effect wel duidelijker merkbaar bij puppy’s dan bij volwassen honden. De onderzoekers namen het geluid van de reacties op en lieten die daarna aan de honden horen. Hoewel de puppy’s meer reageerden als er hoog tegen hen gepraat werd, vertoonden ook de volwassene honden een iets grotere voorkeur voor de ietwat kinderachtige stem.

De onderzoekers concludeerden dat we hetzelfde spraakpatroon tegen honden als tegen baby’s gebruiken omdat we hen ook zien als non-verbale wezens. We doen het dus niet omdat we ze even schattig vinden als een kleine spruit, maar omdat we bewust of onbewust voelen dat het dier onze taal niet beheerst.