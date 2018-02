Fuck-you geld en 4 andere tips voor meer geluk Eva Van Driessche

04 februari 2018

10u22 0 Psycho We hoorden het deze week weer: het aantal burn-outs blijft stijgen. We zijn meer dan ooit op zoek naar de formule voor meer geluk. Zakenman en schrijver Rolf Dobelli probeert antwoorden op de geluksvraag te formuleren in een nieuw boek 'De kunst van goed leven: 52 simpele levenstechnieken voor geluk.'

Psycho 1. Spaar fuck-you geld

Fuck-you geld is een bedrag dat je op je spaarrekening hebt staan dat je in staat stelt om op elk moment je job vaarwel te zeggen. "Fuck-you-money is vrijheid. En nog belangrijker dan de materiële onafhankelijkheid stelt het je in staat objectief te kijken en te denken." Je hoeft dus je job niet zo nodig op te geven, maar het feit dat je het zou kunnen helpt je al te relativeren. Hoeveel heb je nodig? Hoe lager je vaste lasten, hoe minder. Reken toch op een bedrag dat een jaarloon benadert.

2. Lees minder, maar dubbel

Volgens Dobelli lezen we allemaal verkeerd. We lezen te vluchtig en te veel en herinneren er ons later maar weinig van. Daardoor halen we weinig uit wat we lezen. Zijn tip? Enkel goede boeken lezen en ze twee keer lezen. "Ik ben iedere keer weer verbaasd hoeveel je absorbeert als je langzaam en geconcentreerd leest. Hoeveel nieuwe dingen je de tweede keer ontdekt." Hij geeft er een kanttekening bij, dit leespatroon moet pas vanaf je veertigste ingaan, daarvoor mag en moet je zoveel verslinden als mogelijk is. "Boven de veertig is het leven toch al te kort voor slechte boeken." Lees dit artikel dus voor de zekerheid maar twee keer. Dubbel zoveel geluk.

3. Het vijf-seconden-nee

We willen graag iedereen een plezier doen en roepen op heel veel kleine vragen 'ja', omdat we nu eenmaal niet graag 'nee' zeggen. Maar al die kleine pleziertjes nemen uiteindelijk een heel groot deel van je tijd in beslag. Tijd die je niet aan jezelf kan spenderen. Maar die 'ja' flap je er meestal zonder nadenken, na 1 seconde al uit, en achteraf kan je het niet meer terugnemen. Zakenman Charlie Munger bedacht het vijf-seconden-nee. Wacht vijf seconden voor je iemand een antwoord geeft. Je zal merken dat je veel vaker nee zegt.

4. Het zorgenboek

"Van 's morgens vroeg tot 's avons laat worden we geplaagd door een zorgelijk gevoel. Deze innerlijke onrust is een heel normaal software-onderdeel van onze hersenen." Met andere woorden, het is typisch menselijk om te piekeren, na te denken en je zorgen te maken over allerlei zaken. Maar dat kost wel energie en kan leiden tot chronische stress. Omdat we de schakelaar helaas niet kunnen uitzetten in ons hoofd geeft Dobelli drie tips die de zorgen doen afnemen:

- neem een notitieboekje waarin je op een vaste tijd altijd je zorgen opschrijft. Doe het elke dag en neem elke dag een nieuwe bladzijde.

- sluit verzekeringen af, ze nemen alvast financiële zorgen weg.

- werk geconcentreerd. "Met volle aandacht werk doen dat je volledig in beslag neemt is beter dan meditatie."

5. Afgunst is zinloos

Auteur Gore Vidal gaf ooit toe "Als een vriend een beetje succes heeft, sterft er iets in mij." Iedereen mens voelt afgunst, de meest zinloze en giftige van alle emoties. Social media geeft ons daar helaas geen al te goede stimulans bij. "Vergelijk jezelf met niemand en je zult een jaloezievrij leven genieten. Ga alle vergelijkingen uit de weg." Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, weet Dobelli. Hij geeft nog een ultieme tip: als je toch afgunst voelt oplaaien, richt je dan op de slechte aspecten uit het leven van degene op wie je jaloers bent. Iedereen heeft wel zijn dingen waar hij minder gelukkig van wordt. "Er zal altijd iemand zijn die het beter heeft dan jij. Accepteer dat."

De kunst van goed leven: 52 simpele levenstechnieken voor geluk van Rolf Dobelli is nu in Nederlandse vertaling verkrijgbaar, uitgegeven bij Spectrum