Fuck de filter: Vlaamse en internationale influencers doen oproep voor meer puistjes, poriën en rimpels op Instagram

Britse make-upartieste Sasha Pallari is de filters op sociale media grondig beu. Met de hashtag #filterdrop moedigt ze aan om ons echte, blote gezicht te delen, inclusief puistjes, poriën en rimpels. Ook Vlaamse influencers Laurentine Van Landeghem en Nadia El Makhfi doen mee. “Het schoonheidsideaal wordt voor een deel bepaald door de modellen in magazines. Daar kunnen we niets aan veranderen. Maar wat we tonen online? Dat hebben we in eigen handen.”

Onze sociale media lopen over van de selfies, zeker in apps als Instagram die het poepsimpel maken om je gezicht te verfraaien met een filter. Eén klik, en hup, je hebt een gladde huid, zwoele lippen en een smal wipneusje. Easy peasy. Maar zo’n filters zijn minder onschuldig dan ze lijken. Volgens een nieuwe studie van de Britse liefdadigheidsorganisatie Girlguiding durft een op de drie meisjes en jonge vrouwen geen foto online te zetten zonder filter. Vier op de tien zijn zelfs van streek, omdat ze er in het echt niet uitzien zoals online.

Meer poriën, pigmentatie en puisten

Dat is extreem zorgwekkend, vindt make-upartieste en model Sasha Pallari. Zij lanceerde daarom de online campagne #filterdrop. Die actie is een welgemeende dikke middelvinger naar alle filters op Instagram en een oproep voor meer onbewerkte selfies en echte gezichten.

De aanleiding voor #filterdrop? Pallari: “Onlangs zag ik een post van een influencer met om en bij de 300.000 volgers. Ze maakte reclame voor een beautymerk, maar gebruikte wel een ‘mooimaakfilter’. Dat snap je toch niet? Beseft niemand hoe gevaarlijk dat is? Ik wil niet dat kinderen slecht in hun vel zitten, of dat ze denken dat ze niet goed genoeg zijn door wat ze zien op sociale media.”

Het is zo makkelijk om een selfie te bewerken. Enkele clicks en je gezicht ziet er helemaal anders uit. Eng is dat Ondernemer en influencer Laurentine Van Landeghem.

Kort samengevat: Pallari wil minder fake, maar meer acne en rimpels. Ondertussen hebben al honderden vrouwen foto’s gedeeld van hun snoet op Instagram. “Geweldig, toch?”, reageert girlboss Laurentine Van Landeghem (28). Volgens de Vlaamse onderneemster slash ontwerpster slash influencer is er tegenwoordig veel nood aan echtheid. “Het is zo makkelijk geworden om een selfie te bewerken. Enkele clicks en je gezicht ziet er helemaal anders uit. Eng vind ik dat.”

“We weten allemaal dat het echte leven niet zo perfect is als de schone schijn op sociale media. En toch maken we de fout om onszelf te vergelijken met de foto’s die we tegenkomen tijdens het scrollen. Ik maak me daar ook schuldig aan. Zeker omdat ik het laatste halfjaar last heb gekregen van acne. Als ik dan online mensen zie met een perfect velletje ... Tjah, dan voel ik me soms onzeker.”

#fuckingengomtedelen

Die onberispelijke, zongebruinde huid is niet altijd the real deal. Vaak ligt er een laag make-up op, en ook nog enkele filters. “Daarom is het goed dat bekende mensen, zoals Pallari, kwetsbare foto’s posten. Dat helpt mensen te beseffen dat het niet altijd is wat het lijkt. Dat is juist het mooie van sociale media. Het schoonheidsideaal wordt voor een deel bepaald door de modellen in magazines. Daar kunnen we niets aan veranderen. Maar wat we tonen online? Dat hebben we in eigen handen. Via Instagram en co. kunnen we zelf bijdragen aan een betere wereld.”

Laurentine probeert eveneens haar steentje bij te dragen. Recent plaatste ze een foto online, terwijl ze last had van een zware acneopstoot. En dat was #fuckingengomtedelen. “Natuurlijk hoor ik kleine kritische stemmetjes in mijn hoofd. ‘Wat als mensen me lelijk vinden? Of wat als ik begin te daten en die kerel ziet die foto en vindt het een afknapper?’ Het vraagt wat lef, maar ik vind de boodschap belangrijker dan mijn ego. Als mensen enkel perfecte plaatjes zien, gaan ze denken dat acne abnormaal of vies is. Terwijl het de normaalste zaak van de wereld is. Ik hoop dat mensen zich niet meer alleen voelen als ze deze foto zien en dat ze wat liever zijn voor zichzelf.”

De juiste balans

Ook fotografe en onderneemster Nadia El Makhfi (27) praat over haar struggles met acne op Instagram. “Voor ik een foto post, denk ik er eerst tien keer over na. Doe ik het? Ja. Nee. Misschien ...”, zegt ze. “Ik vind filters net een zegen. Voor mijn business gebruik ik bijna dagelijks Instagram, maar ik heb niet elke dag zin om met mijn gezicht met acne online te komen. Dankzij filters moet ik me daar niet al te veel zorgen over maken.”

“Oké, dat is een beetje fake, maar ik kom er wel voor uit. Dat gebeurt niet zo vaak op Instagram. Je hebt vooral twee stromingen. Enerzijds de accounts die de perfect happy life uitstralen. Anderzijds de probleempagina’s waar je enkel acnefoto’s vindt. Het ene negeert het, het andere legt er dubbel en dik de aandacht op. Dat vind ik minder interessant, want dan komen acne, poriën en pigmentatie weer naar voren als dingen die niet normaal zijn. Daarom probeer ik de twee te combineren. Ik maak mooie foto’s, maar ik laat ook mijn echte huid zien. In mijn Stories vertel ik openhartig dat ik me vaak superslecht voel, omdat ik geen zuivere huid heb. Die balans, dat is iets waar we allemaal naar zouden moeten streven.”