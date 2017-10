Fotoreeks maakt pijnlijk duidelijk hoe ver vrouwen gaan voor schoonheid Tine Kintaert

17u00

Bron: Metro.co.uk 1 Evija Laivina photography / Facebook Psycho Ik ben gek op make-up, smeer elke dag een hoop crèmes en kijk niet op een maskertje meer of minder. Daar is helemaal niets mis mee en hoeft niemand zich over te schamen. Maar aan de andere kant mogen we ook niet blind zijn voor de druk die het huidige schoonheidsideaal ons oplegt.

Of je nu fan bent of niet, je kan niet ontkennen dat Kim Kardashian er geweldig uitziet. Maar de realityster betaalt er een hoge prijs voor. Letterlijk: ze geeft handenvol geld uit aan schoonheidsbehandelingen. Dat is natuurlijk een persoonlijke keuze, eentje die ieder voor zich moet maken. Maar als er pijn aan te pas komt, zoals bij haar beroemde vampire facial, ga je je toch afvragen of er geen grens is.

Wie mooi wil zijn, moet lijden? Daar heeft artieste en fotografe Evija Laivina toch zo haar twijfels bij. Ze startte daarom haar Beauty Warriors-project, waarmee ze pijnlijk duidelijk maakt hoe ver vrouwen eigenlijk gaan om er goed uit te zien. Ze fotografeert knappe dames met verschillende 'marteltuigen', die iets moeten veranderen aan je uiterlijk. Van strakke maskers die je gezicht moeten liften tot pijnlijke knijpers om je neus smaller te maken. "Vandaag vraagt de maatschappij aan vrouwen dat ze er bijna perfect uitzien", verduidelijkt Laivina. "En of we het nu beseffen of niet, we worden allemaal beïnvloed door die beautynormen. Met dit project wilde ik duidelijk maken hoe ver gewone vrouwen - zonder geld voor plastische chirurgie - gaan, allemaal in de naam der schoonheid. Het is tegelijk erg grappig en geweldig droef."

Evija Laivina photography / Facebook

