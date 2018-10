FOMO, YOLO en JOMO zorgen voor steeds meer stress bij Belgen Margo Verhasselt

23 oktober 2018

11u49 1 Psycho FOMO, YOLO of JOMO, elk jaar lijkt er wel een nieuwe trend op te duiken. We willen ons leven maximaal benutten maar slagen er niet in om een gebalanceerde levensstijl aan te nemen. Uit de Nationale Stress-enquête, die in opdracht van het supplementenmerk Omnivit uitgevoerd werd bij 1.000 Belgen, blijkt dat meer dan de helft van de Belgen zichzelf extra druk oplegt om zo veel mogelijk uit het leven te halen.

Het beste uit het leven halen, dat is waar de ondertussen legendarische leuze ‘You Only Live Once’ (YOLO) voor staat. Het resultaat daarvan? Een overrompeling van verplichtingen. We willen een succesvolle job én een gelukkig gezinsleven. We willen in het nieuwste hippe restaurant gaan eten én een afgetraind lichaam hebben. We willen romantische dates inplannen met onze droompartner én elk weekend met onze vrienden naar de leukste festivals en feestjes gaan. Het is dan ook niet verbazend dat 48% van de Belgen zijn of haar stressniveau eerder hoog noemt. Maar we hebben ook zelf aandeel in die sociale druk: meer dan de helft (53%) geeft aan dat ze zichzelf een extra druk opleggen omdat ze zo veel mogelijk uit het leven willen halen.

Millennials en 55-plussers hebben het zwaarder met de sociale druk

Eén vijfde van de Belgen noemt de sociale druk om contact met vrienden te onderhouden één van de voornaamste stressbronnen. Vooral millennials (22%) en 55+‘ers (26%) gaan gebukt onder die stress en dat is opvallend vaker dan 35- tot 54-jarigen (14%). Wat levert dat op? Volle agenda’s (61%) en het gevoel gejaagd door het leven te gaan (47%). De meerderheid zou het dan ook liever wat rustiger aan doen.

4 op de 10 Belgische jongeren vrezen vrienden te verliezen als ze een afspraak afzeggen

4 op de 10 Belgen (38%) zeggen vaak het gevoel te hebben dat ze sociale verplichtingen moeten nakomen hoewel ze er eigenlijk niet zo’n zin in hebben. Vooral naar familiefeesten gaan (27%), antwoorden op berichten via de sociale media (27%) en afspreken met collega’s na het werk (23%) voelt voor velen aan als een verplichting.

Hoewel meer dan een derde van de Belgen (34%) vaak opkijkt tegen een afspraak met vrienden, vindt de helft (49%) het toch heel moeilijk om “nee” te zeggen. Daar zit dan weer een ander motto voor iets tussen, namelijk FOMO, beter bekend als ‘The Fear of Missing Out’. Die angst om iets te missen, heeft een grote impact op ons leven. Zo is 46% bang om leuke dingen te missen en voelt de meerderheid (54%) zich schuldig tegenover zijn vrienden. Meer zelfs: 4 op de 10 Belgen jonger dan 35 jaar (42%) geven aan bang te zijn vrienden te verliezen als ze eens een afspraak afzeggen. Dat aantal ligt dubbel zo hoog als bij de 55-plussers (18%). Daarnaast hebben de jongere generaties ook vaker het gevoel dat ze niet meer zullen kunnen meebabbelen (40%).

Hoe intensiever het Facebookgebruik, des te groter de sociale druk

Sociale media blijken niet te helpen bij het FOMO-gevoel. 3 op de 10 geven aan dat ze door sociale media het gevoel krijgen heel wat te missen. 1 op de 4 Belgen is zelfs weleens jaloers op de dingen die anderen op Facebook of Instagram plaatsen. Een vijfde heeft dan weer het gevoel dat ze zich op sociale media beter moeten voordoen dan ze eigenlijk zijn.

Liever luie vrijdagavond in de zetel dan op café met vrienden

Ruim de helft van de ondervraagden (51%) geeft aan dat ze een luie dag in de zetel echt puur genieten vinden. Hoewel slechts 5% van de Belgen ooit van JOMO (Joy Of Missing Out) hoorde, zeggen maar liefst 4 op de 10 (39%) dat ze geregeld tot vaak plezier ervaren van gewoon eens niets te doen en met rust gelaten te worden.

Vrouwen kunnen sneller genieten van luieren in de zetel én zijn vaker stiekem blij als een afspraak met vrienden niet doorgaat (V: 31% vs. M: 23%). Mannen verkiezen dan weer vaker een avondje met vrienden boven een avondje in de zetel (V: 23%, M: 35%). Opvallend: mensen die veel stress ervaren, vinden het minder vaak sociaal aanvaardbaar om in het weekend te luieren.