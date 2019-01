Filosoof Maarten Coolen: “We moeten vaker nadenken over de zin van het leven, bijvoorbeeld door soaps te kijken” Ianthe Sahadat

17 januari 2019

15u59

Bron: de Volkskrant 0 Psycho De woorden ‘stress’ of ‘werkdruk’ vallen niet, als cultuurfilosoof Maarten Coolen (75) over burn-outs spreekt. Volgens hem is de mens met een burn-out existentieel opgebrand: het verhaal over wie hij is stokt. Je hebt het gevoel dat je niemand meer bent. In plaats van allemaal in ons eentje het magazine Happinez lezen, zouden we collectief aan zingeving moeten doen.

Via wat voelt als een doolhof – gangen, opstapjes, lange en korte trappen (op, af en weer op) en deuren – bereik je de kamer van cultuurfilosoof Maarten Coolen (75) in de historische faculteit wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam. Zijn bureau op rechts is leeg, op een computer en een overzichtelijk mapje papieren na.

Als gepensioneerd ‘gast’-wetenschapper zetel je waar je een plekje kunt vinden. Vijftig jaar al geeft hij les aan de Universiteit van Amsterdam en zolang de studenten zich blijven melden (en dat doen ze in groten getale) zal hij dat blijven doen. Eerst in de wiskunde, maar dat vak bracht geen voldoening en sinds zijn 35ste in de filosofie, waarmee hij zich dagelijks over ‘de kern van het mens-zijn’ kan buigen.

Hij werkt ook nog aan een onderzoek over burn-outs, of existentieel opgebrand zijn, want zo definieert Coolen een burn-out: als het onvermogen om iemand te zijn.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN