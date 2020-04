Festivals geschrapt? Je frustratie weg zingen is gezond

Deze week raakte bekend dat het een zomer wordt zonder festivals . Een trieste, maar noodzakelijke maatregel. Gelukkig is er een passende oplossing: brul gewoon de nummers van je favoriete band mee. Of je nu klinkt als een nachtegaal of een creperende kat, zingen is gezond: als sociaal bindmiddel, vitamine voor je lichaam of peppil voor je gemoed.

Rock Werchter, Tomorrowland, Pukkelpop, Dour, Graspop, Cactusfestival, de Gentse Feesten,... Jaar na jaar kijken muziekliefhebbers reikhalzend uit naar de zomer, oftewel het festivalseizoen. Dan kunnen ze pintjes drinken, veel te veel geld uitgeven aan eetkraampjes, hun lievelingsgroepen bezig zien en uit volle borst meezingen met hun favoriete songs. Jammer genoeg gooit de coronacrisis dit jaar roet in het eten: de Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de weides van grote festivals gesloten zullen blijven tot en met augustus.

Een begrijpelijke keuze, want gezondheid primeert, maar toch is het een mokerslag voor de muziekindustrie. Voor de organisatoren van de festivals, de muzikanten en ook de fans, natuurlijk. Want naast een muzikaal douchemoment of een eenzame autorit, is een optreden het moment bij uitstek om eens de longen uit je lijf te brullen. En dat is een moment om te koesteren, vertelde zangcoach Annelore Camps eerder al aan het maandblad Goed Gevoel. Ze is ervan overtuigd dat samen zingen niet alleen zorgeloosheid, maar ook sociaal contact schept. Gesterkt vanuit het idee dat voluit samen zingen individuen kan verbinden, stampte ze samen met Laila De Bruyne enkele jaren geleden het zangconcept Allez, Chantez! uit de grond, als tegengif voor de hoofdtelefooncultuur.

Zingen zonder drempels

Om samen te zingen moet je je echter kwetsbaar durven opstellen, want er zijn andere mensen op directe gehoorafstand. Ook al zing je op straat met buren, valse noten hoor je ook op twee meter afstand. Maar waarom zou je in je kot niet het hart uit je lijf zingen? Je huisgenoten kunnen toch niet ver wegvluchten. Beter nog, zingen ze gewoon met je mee. Dat zingen cohesie schept, wordt bevestigd door de geschiedenis en de wetenschap. Het is al eeuwenlang een sociaal bindmiddel, legde muziekpsycholoog Mark Reybrouck (KU Leuven) uit aan onze collega’s van Goed Gevoel. “Het samen zingen kent een zeer lange traditie en werd in elke tijd en cultuur gebruikt om een groepsgevoel te ontwikkelen. In religieuze context zoals in de gregoriaanse muziek of gospelzang, maar evengoed om een soort identiteit te creëren onder soldaten, zeelui of een bepaalde bevolking. Of om het leed van de slaven op de plantages te verzachten. Ook in moderne tijden blijft het lied goed scoren als middel voor verbintenis. Denk maar aan studentencantussen, supportersliedjes in voetbalstadia of - jawel - aan al die mensen die luidkeels meezingen op festivals: in groep valt de aarzeling om mee te zingen weg, en al zeker als er alcohol mee gemoeid is.”

Dat laatste kan nu even niet, maar zingen is gewoon ook goed voor je. “Tijdens het zingen wordt oxytocine aangemaakt, dat bekend staat als het knuffelhormoon. Dat stofje speelt een centrale rol bij het vormen van vriendschappen en liefdesrelaties. Met andere woorden: door samen te zingen, bouw je een band op. Zelfs op langere termijn kan muziek een verbindend element blijven. Zo denk ik direct terug aan mijn schooltijd als ik mijn afstudeerlied op de radio hoor.”

Door te zingen, spreek je je hele hersenmassa aan. Dat heeft een positief effect op je creativiteit Muziekpsycholoog Mark Reybrouck (KU Leuven).

Zingen is zoals een happy pill nemen

Muziek kan stress reduceren of een gevoel van geborgenheid geven. Vandaar dat het heel wat mensen door een relatiebreuk gidst, of helpt bij het rouwen. Hetzelfde geldt voor zingen. “Op stresserende momenten gaan mensen verkeerd ademen.’ aldus stem- en zangcoach Julie Tamsin in Goed Gevoel. “De spanning doet de lucht in hun keel stokken. Als je zingt, heb je veel meer ademvolume en controle nodig. Daardoor zal je dus opnieuw voller gaan ademen, wat de stress verlaagt. Zeker als je mee kan zingen met een van je favoriete nummers.”

“Daarnaast triggert muziek je emotionele circuit. Hoor je een triest nummer, dan ga je vanuit je empathisch vermogen meevoelen, zeker als je meezingt. Het omgekeerde geldt ook: luidkeels ‘Because I’m happy’ meebrullen zal je happyer maken. Dat bewijst een studie van de Canadese McGill University, die een groep Canadezen en een groep pygmeeën liet luisteren naar popmuziek. Beide groepen gaven aan dat ze zich dankzij de muziek veel energieker voelden.”

Zingen = hersengymnastiek

Muziek maakt slimmer, beweert Google. Julie Tamsin verduidelijkt: “Men spreekt soms over het Mozart-effect: bij een proef werd een aantal twintigjaren in drie groepen verdeeld. Groep één kreeg tien minuten lang muziek van Mozart te horen, groep twee luisterde naar een rustgevende stem en de derde groep vertoefde tien minuten lang in absolute stilte. Nadien werden de groepjes gevraagd om cognitieve taken op te lossen. De Mozartbeluisteraars scoorden significant beter op alle testen. Lag het aan de componist? Neen, want later bleek dat er ook zoiets bestaat als een Blur- of Oasiseffect. Verder onderzoek wees uit dat muziek een soort primer legt op het brein: het programmeert bepaalde hersenactiviteiten voor, waardoor complexe taken makkelijker uit te voeren zijn. Al geldt er een grote maar: na twintig minuten is het effect verdwenen.”

Muziek maakt slimmer

Wat vaststaat, is dat wie zingt, zo goed als zijn of haar hele hersenmassa aanspreekt. “Je brein bestaat uit de grote hersenen, kleine hersenen en de hersenstam. Ze worden allemaal geprikkeld tijdens een zangsessie, waardoor er zich makkelijker en sneller verbindingen vormen tussen de verschillende gebieden. Dat heeft een positief effect op je creativiteit.”

Professor Reybrouck bevestigt dat muziek de hersenen fit houdt. Bij ouderen kan zingen ingezet worden als hersengymnastiek, legt hij uit. “Door in rusthuizen mensen te doen zingen, zal je de mentale fitheid van de inwoners onderhouden en zelfs verbeteren.” Al zal dat in woonzorgcentra ook vandaag vooral solozang zijn, of samen met de verzorger. “Een nummer brengen vraagt best wat inspanning van de hersenen. Je kan het vergelijken met fitnessen: als je je spieren tijdens het trainen net dat ietsje meer belast dan ze aankunnen, zullen ze sterker worden. Als je mensen die beginnen te dementeren opdrachten laat uitvoeren die een uitdaging vormen, dan houd je hun hersenen op niveau. Zingen is immers meer dan alleen maar geluid produceren: toonhoogte houden, je adem regelen, een tekst onthouden, het is echte hersengymnastiek.”

“Bij patiënten met dementie en de alzheimer is muziek de sleutel tot interactie”, vult Julie Tamsin aan. “Bij deze ziektes verschrompelen de hersenen, wat het spreken moeilijk maakt. Na een tijdje valt de communicatie zelfs volledig weg. Tenzij je muziek speelt uit de goede oude tijd, dan merk je meteen dat de patiënten verbaal of non-verbaal beginnen te reageren. Sommige slaan zelfs opnieuw aan het zingen, hoewel ze al lang niet meer gesproken hebben. Dat komt omdat de diepere structuren in de hersenen, waarin de herinneringen en een aantal motorische centra vervat zitten, heel lang bewaard blijven. Met muziektherapie spelen we in op die diepere motorische neuronen.”

Zingen = shot vitamines

Professor Mark Reybrouck: “Wanneer je het speeksel van zangers voor en na het zingen onder de loep neemt, zal je merken dat de immunoglobuline A verhoogd is, een hormoon dat ervoor zorgt dat je immuunsysteem actiever wordt. Bovendien maak je tijdens het zingen endorfines aan. Daardoor neemt je stressniveau af, terwijl je geluksgehalte stijgt.”

Kortom, gefrustreerd omdat je favoriete festival niet doorgaat? Zet dan je favoriete artiesten op, doe je ogen dicht en beeld je in dat je vlak voor het podium staat. Het kan wel eens de ideale mentale opkikker zijn waar je nu even naar snakt.

Nood aan een shot happiness? Deze vrolijke playlist kan van pas komen.

