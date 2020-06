Félicia (21) en Sarah (22) over de wereld na Black Lives Matter: “Begin bij de basis: meer zwarte mensen in schoolboeken en op tv”

Félicia Mukendi (21) koesterde een droom om politica te worden. In 2018 werd ze twee jaar lang jongerenadviseur in de Vlaamse jeugdraad voor de werkgroep onderwijs. Ondertussen heeft ze het gehad met de politiek. “Geen enkele partij engageert zich voor de issues die ik belangrijk vind en ik voel me door geen enkele aangesproken.” Nu wil ze op andere manieren een verschil maken. Ze studeert rechten in Leuven en richtte er de studentenvereniging Karibu op, voor en door zwarte jongeren. En later hoopt ze als journalist mensen die niet gehoord worden een stem te bieden.

Afgelopen zondag nam ze deel aan het Black Lives Matter-protest in Brussel. “Ik vond dat een machtige dag. Het was zo mooi om te zien hoe divers het volk was. Het gaf me een gevoel van: er is verandering op komst. Maar als ik dan merk hoe onze politici amper reageren of op zoek gaan naar concrete oplossingen, zakt de moed me weer in de schoenen.”

Proffen met blinde vlek

Félicia hoopt vooral dat de Black Lives Matter-beweging voor veranderingen zorgt in het onderwijs. “Jongeren moeten meer over ons koloniale verleden leren. Ik herinner me mijn ervaring: we gingen er pijlsnel overheen en mijn klasgenoten snapten niet waarom het belangrijk was. Maar dat is juist het begin van álles.” Er moet ook betere ondersteuning komen voor zwarte leerlingen. “Mijn school greep amper in bij racisme. In het eerste middelbaar schreven klasgenoten mijn naam op de Unicef-kalender bij een foto van een uitgemergeld zwart kindje. Hun straf? Het bord kuisen. En wanneer ze het n-woord gebruikten, gebeurde er niks. Welk signaal geef je dan als school? Leerkrachten moeten gesensibiliseerd worden, scholen moeten zwarte coördinatoren aannemen en zwarte studenten moeten een betere begeleiding krijgen.”

Ook op de universiteit ziet Félicia ruimte voor verbetering. “Mijn faculteit is zó wit. De boeken, de studenten. De proffen zeker, ik heb er nog geen enkele gehad met een migratieachtergrond. Dat gebrek aan diversiteit – en kennis erover – voel je in de leerstof. Er zijn wel diversiteitscomités, maar die kunnen niks concreets implementeren. Geef die meer macht. Werk aan die blinde vlek bij de proffen. En zorg ervoor dat de brochures voor toekomstige studenten niet 99 procent wit zijn. Dat is zo eenvoudig, maar het geeft zwarte jongeren tenminste het gevoel dat ze slaagkansen en rolmodellen hebben.”

Een zwarte econoom, een zwarte therapeut

De hele maatschappij moet structureel toewerken naar diversiteit voor we aan antiracismewetten kunnen denken, besluit Félicia. “Je hebt geen draagvlak voor zulke wetten in een systeem dat niet gedekoloniseerd is. We moeten echt bij de basis beginnen. Met schoolboeken, tv-programma’s. Nu zie ik altijd dezelfde vijf bekende zwarte Vlamingen in de media. En een zwarte expert komt altijd zijn mening geven over racisme. Waarom zien we geen zwarte econoom of zwarte therapeut? Waarom creëren we geen platformen die het jonge, zwarte talent oppikken? Pas wanneer we de geest van de mensen aanpakken, zal de job- of huurmarkt volgen. Zwarte jongeren als ik zitten met de schrik dat we nu te mondig zijn en daardoor binnenkort moeilijk aan een job zullen geraken. Dat is schrijnend, toch?”

“Onze jeugd nu is heel divers en dat zal niet meer veranderen. Dus we moeten met elkaar leren leven. Het is niet meer genoeg om geen racist te zijn. We moeten nu actief anti-racistisch zijn, onze stem en onze privileges gebruiken als we onrecht zien, elkaars bondgenoten zijn. Maar ik geloof erin dat onze jeugd dat kan.”

Félicia Mukendi is 21, werd geboren in Brussel en groeit op in Lebbeke. Ze zit in het derde jaar rechten aan de KU Leuven.

Sarah Mohamed Khalif (22) zetelt sinds 2019 in de Leuvense gemeenteraad voor sp.a. Toen Sarah vijf jaar was, verhuisde haar alleenstaande mama naar België om haar kroost een beter leven te gunnen en zij helpt nu andere alleenstaande mama’s met een migratie-achtergrond. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) merkte hen op, zag dat het bij Sarah ook kriebelde en vroeg haar om deel te nemen aan de lokale verkiezingen. In haar functie is ze nu een aanspreekpunt voor lokale jongeren en denkt ze mee na over de kinder- en jeugdwerking.

Nochtans had Sarah voor zichzelf hier in België nooit een grootse toekomst gezien. “Ik droomde er als kind van om naar Nederland, Canada of het Verenigd Koninkrijk te verhuizen, want in die landen zag ik wel zwarte mensen zoals ik in hoge functies of de media. Ik hoorde de oudere gekleurde generatie hier ook vaak klagen over hoe moeilijk ze het hadden om een job te vinden of hogerop te geraken en dat demotiveerde me. Bij mijn vrienden zie ik hetzelfde. Sommige van hen geloven dat ze niet dezelfde kansen zullen krijgen als witte Vlamingen.”

Je eigen rolmodel

Op school voelde Sarah zich ook totaal niet aangemoedigd. Net zoals veel andere zwarte jongeren. “Ik zie het zo vaak gebeuren dat witte leerlingen die voor bepaalde vakken gebuisd zijn gewoon naar het volgende jaar mogen, terwijl een zwarte leerling in hetzelfde geval wordt aangeraden om naar een lagere richting te gaan. Witte leerkrachten kunnen zich niet inleven in die leerling: ze zien alleen de taalachterstand en niet de liefde voor wiskunde. Ze begrijpen de moeilijkheden thuis niet. En die zwarte leerling ziet nergens een gekleurde leerkracht die een inspirerend voorbeeld voor hen kan zijn.”

“Sinds ik verkozen ben, ben ik gelukkig hoopvoller”, zegt Sarah. “Ik heb hier dan wel nooit een zwart rolmodel gehad, maar ik kan proberen om er zelf een te zijn voor de jongeren die na mij komen. Dat heeft mijn mama me altijd ingepeperd. ‘Jij bent de toekomst’, zegt ze me. ‘Jij kan verandering brengen.’ Het probleem is dat we niet alle zwarte jongeren datzelfde gevoel geven momenteel. Velen onder hen hebben de indruk dat ze niet belangrijk zijn voor onze samenleving en zijn moeilijk te bereiken of ze geraken gedemotiveerd. Hen wil ik zeggen dat ze moeten blijven dromen en hun stem moeten blijven gebruiken. We worden nu wereldwijd gehoord en ik hoop dat het hen sterkt en ze zich niet laten ontmoedigen.”

Stilte is een probleem

“Witte jongeren wil ik zeggen: gebruik jullie privileges. Jullie hebben de kracht om zaken te veranderen, gebruik die ook. Besef hoeveel jullie kunnen betekenen voor zwarte mensen. Ik zie dat velen onder hen bang zijn om de foute dingen te zeggen, terwijl ze door de juiste dingen te zeggen zo veel zouden kunnen teweegbrengen. Hun stilte is juist een probleem. Als je ziet dat iemand gediscrimineerd wordt, dan kijk je niet gewoon toe.”

Sarah Mohamed Khalif is 22, werd geboren in Somalië en woont nu in Leuven. Ze studeert International Businessmanagement aan de Odisee-hogeschool in Brussel.

