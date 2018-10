Feit of fabel: brengt water in je gezicht spatten je tot rust? NA

17 oktober 2018

17u10

Bron: Well+Good 0 Psycho Je herkent het beeld heus wel vanop het televisiescherm: mensen die voor hun badkamerspiegel staan en hun gezicht bespatten met wat water - de vrouwelijke actrices kunnen dat zelfs zonder hun mascara te verpesten. En bij hen lijkt dat trucje enorm goed te werken om hun zenuwen onder controle te krijgen en hun angst te verminderen. Maar helpt het ook écht? Een deskundige geeft uitleg.

Of het nu is om hun zenuwen te kalmeren, al hun moed bijeen te rapen, een paniekaanval te voorkomen of om stoom af te blazen: in films en series is het een vaak gebruikte scène, water in je gezicht spatten. Maar werkt het trucje ook echt? Volgens klinisch psycholoog Michael Breus alvast wel. “De kalmte die je ervaart nadat je een beetje water op je gezicht spat is geen placebo-effect, maar kan je lichaam écht tot rust brengen.”

Maar hoe werkt het dan precies? “Het meest kenmerkende symptoom van angst en een paniekaanval is een verhoogde hartslag. Om iemand dus te bedaren en zijn angst te verminderen, moet de hartslag verlaagd worden. Als we het even heel technisch bekijken, gaat het over de situatie waarin je sympathische zenuwstelsel geactiveerd is. Dat zenuwstelsel is verantwoordelijk voor de verhoging van je hartslag, bijvoorbeeld als je stress ervaart. Het parasympathische zenuwstelsel zorgt er daarentegen voor dat je hartslag weer verlaagt tot een normaal ritme, waardoor je opnieuw tot rust komt. En bij dat laatste kan het trucje met het koude water je helpen.”

Volgens Breus doet het koude water namelijk verschillende dingen met je lichaam. “Door koud water in je gezicht te spatten, geef je een soort van shock aan je zenuwstelsel waardoor je aandacht wordt afgeleid van de angst die je ervaart. Daarnaast kan je lichaam de plons in je gezicht ook zien als een bedreiging, waardoor je in overlevingsmodus gaat en je hartslag verlaagt en je angst vermindert”, vertelt hij. Kortom, het is een snelle en goede oplossing om mentaal weer tot rust te komen op momenten dat je het het meest nodig hebt.

Maar, er is één probleempje. Je kan immers niet snel wat water op je gezicht gooien als je de zenuwen voelt opborrelen tijdens een belangrijke meeting. Daarvoor heeft Breus nog een ander trucje. “Mensen die weten dat ze makkelijk panikeren, raad ik aan om een rubberen elastiekje rond hun pols te dragen. Zodra ze de angstgevoelens voelen opkomen, moeten ze gewoon trekken aan dat elastiekje. Dat zorgt voor een gelijkaardige shock waardoor je angstgevoelens ook verminderen.”